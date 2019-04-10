Polislerden Türk Polis Teşkilatı'nın yıl dönümüne özel meşaleli ve atlı yürüyüş

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde polis ve polis adayları özel kıyafetlerle meşaleli ve atlı yürüyüş yaptı.

Erzurum'un Palandöken ilçesindeki Polis Meslek Eğitim Merkezi önünden meşaleler ile başlayan yürüyüşte polisler, 1845 yılına ait kıyafetler giyerek atlı yürüyüş yaptı. Büyük Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle yürüyen polis ve polis adayları, vatandaşların ilgi odağı oldu.

Yakutiye Kent Meydanı'na kadar devam eden yürüyüş sonrası etkinlikler Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran ekibinin seslendirdiği marşlarla devam etti.

Etkinlik, mehteran gösterisinin ardından sona erdi.