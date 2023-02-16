Polisten kaçak sigara operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda; ilde faaliyet gösteren bir kargo dağıtım firmasında bulunan 15 adet kargo kolisinde yapılan aramada 7 bin 460 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Kargo göndericisi ve alıcısı hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi.