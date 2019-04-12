Polisten kaçamadılar

Edinilen bilgiye göre, Kargo Toplama merkezinde, namlu uçlarının açılması için Erzincan ilinden Trabzon iline gönderildiği değerlendirilen seri numaraları farklı toplam 40 adet kurusıkı tabanca ele geçirilirken, tespit edilen kargo sahibi hakkında 5607 SKM suçundan adli işlem yapıldı.

Kargo Toplama merkezinde; Testosterone Enenthate isimli 250 mg şeklinde toplamda 4 bin 970 adet solüsyon bulunan cinsel gücü artırıcı ampül, Oxymetholone isimli 50 mg şeklinde toplam 6 bin adet vücut geliştirici hap ve Prfize Genotropin isimli toplam 101 adet iğne ele geçirilirken; kargo alıcısı ve göndericisi hakkında adli sürecin devam ettiği belirtildi.

Aşkale Yolu Uygulama noktasında İran otobüsünde yapılan aramada ise bin 980 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Konuyla ilgilisi bulunan İran uyruklu 3 şahıs hakkında 5607 SKM suçundan adli işlem yapıldı.