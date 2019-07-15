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Polisten şüpheli hırsızı suçüstü yakaladı

Erzurum’un Palandöken İlçesi’nde eski Aziziye Hastanesinden pencereleri sökerek çalan hırsızlar polisin suçüstü operasyonu ile kıskıvrak yakalandı.

Erzurum'un Palandöken İlçesi'nde eski Aziziye Hastanesinden pencereleri sökerek çalan hırsızlar polisin suçüstü operasyonu ile kıskıvrak yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, eski Aziziye Hastanesinde metal pencereleri sökerek çalmaya çalışan şüpheli B.B. (15) polisin müdahale ile yakalandı.


Polis ihbar hattına yapılan ihbar sonucu bölgeye giden polis ekipleri hastane önünde ekibi fark eden elinde el arabası olan şahıs kaçmaya başladı. Şüpheli şahıs kovalamaca sonucu yakalanarak elde edilen 2 adet el arabası ve 8 adet alüminyum pencere çerçeveye el konuldu. Polis şüpheli şahsı yaşının küçük olması nedeniyle çocuk şubesine teslim etti.

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