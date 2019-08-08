POMEM Mezuniyet töreninde sürpriz evlenme teklifi

Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) 395 polis adayı yemin ederek, mesleğe ilk adımı attı. Tören sonrası mezun olan bir polis, kız arkadaşına sürpriz evlenme teklifinde bulundu.

Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) 23. Döneminde eğitim gören 395 öğrenci, polis olarak mezun oldu. Öğrenciler için Erzurum POMEM Spor Salonu'nda mezuniyet töreni düzenlendi.

Mezuniyet törenine Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Jandarma Bölge Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, PMYO Müdürü Mesut Gezer, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, kamu kurum müdürleri, polisler, aileleri ve davetliler katıldı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, törende yaptığı konuşmada, yakın zamanda yaşanan sıkıntılara dikkat çekerek, bu üniformalar altında devlete sızan hainler devleti sıkıntıya düşürmeye çalıştıklarını ifade ederek, “FETÖ'cülerden temizlendikçe daha da güçlü oluyoruz” dedi.

Kolluk kuvvetlerinin üzerindeki formanın çok kutsal olduğuna değinen Vali Memiş, “Bizim askerimizin polisimizin jandarmamızın forması çok kutsal ve prestijli formalardır. Son yıllarda devlet olarak çok sıkıntılı dönemlerden geçtik. Yaşadığımız sıkıntılarda geri dönüp bir kakacak olursak, eğer polisimiz, askerimiz, jandarmamız iyi yetişmiş olmasaydı, çok kötü olaylar olacaktı. Ama Allah'a şükür hep birlikte bu hain girişimi halkımızla birlikte bertaraf ettik. 15 Temmuz tarihinde bu üniformaları giyip içimize sızan dürzüler devleti ve hükümeti sıkıntıya düşürmeye çalıştılar. Bakın başka bir meslek gurubunda değil, neden emniyet teşkilatını seçtiler, bunu iyi düşünmemiz lazım. Yargıda yine aynı şekilde yerleştiler. Diğer meslek teşkilatlarında da vardı ama devleti temsil noktası burası olduğu için operasyon yapıldığı için bu kurumları seçtiler. Çünkü adaletin ilk tesis edildiği yer karakoldu. Onun için bu kardeşlerimizi iyi yetiştirmemiz çok önemlidir. FETÖ'cülerden temizlendikçe güçleniyoruz. Ne FETÖ ne de illegal oluşumları hiçbir kurumda istemiyoruz” şeklinde konuştu.

Polis adayından sürpriz evlenme teklifi

Düzenlenen tören sonrasında Fatih Mehmet Tekiş kız arkadaşı Ayşegül Oğul'a evlilik teklifi etti. Kız arkadaşının evlilik teklifini kabul etmesinin ardından Tekiş, Oğul'a yüzük taktı. Çok mutlu olduklarını belirten Tekiş, “Plansız gelişen bir evlenme teklifi oldu. Böyle onurlu ve mutlu bir günde böyle bir teklif yaptığım için çok mutluyum. Çok heyecanlıyım büyüklerimizin izniyle inşallah evliliğe doğru adım atacağız” ifadelerini kullandı.

Programın sonunda polis memurları saz eşliğinde Sarı Gelin türküsünü seslendirdi.