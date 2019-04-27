Porselen laminalar ile mutlu gülüşler

Laminate porselenlerin iki önemli avantaji olduğunu kaydeden Diş Hekimi Ayten Can, “Birincisi tamamen dişin minesini taklit ederler. Diş minesine ışık geldiğinde ışığı absorbe eder. Geri yansıtmaz. Buna translusensi denir. Minenin karakteristik özelliğidir. Laminate de ışık geldiğinde mine gibi absorbe eder ve minenin doğal rengi, dokusu, parlaklığı hissedilir. İkincisi renk değişmezliği. Diğer bonding materyalleri zaman içersinde içtiğiniz çay, kahve, sigara ile rengi değişir. Laminate bir seramik türü olduğundan dolayı ve içerdiği cam partiküllerinden dolayı yüzey rengi değişmez ve pürüzsüz kalır.” diye konuştu.

Diş Hekimi Ayten Can, laminate porselenlerin kimler için uygun olduğu konusunda ise şunları kaydetti; “ Ön grup dişlerinde ufak kırık, çentik ya da form bozukluğu olan kişilerde; Dişlerinin renginde bozukluk olan ya da renginden memnun olmayan kişilerde; Dişlerinde tetrasiklin ya da aşırı flor alınması sonucu oluşan lekelenmelerde; Travma ya da kanal tedavisi sonucu renk değişikliği olan dişlerde; Ön grup dişleri aralıklı olan kişilerde; Ön grup dişlerinde şekil bozukluğu olan ve ortodontik tedaviyi kabul etmeyen kişilerde.

İlk randevu; Diş doktorunuzun dişlerinizi ilk değerlendiriş randevusu Öncelikle tüm çene yüz kayıtlarınız, fotoğraflarınız, alt-üst çene modeliniz, şu andaki diş renginiz, panaromik filminiz alınır. İlk randevude dokorunuza dişlerinizde nasıl değişiklikler olmasını istediğinizi anlatırsınız. Doktorunuz aldığı modeller üzerinde geçici protezlerinizi yaparak porselenlerinizin son hali hakkında fikir edinmenizi sağlayabilir. Yine günümüzde bilgisayar üzerinde imaj işleme programlarıyla son halinin görüntüsünü gösterebilir.

İLK ADIM DİŞİN HAZIRLANMASI: DİŞİN ÖN YÜZEYİNİN KESİLMESİ

Bu aşamada gerekirse anestezi yapılabilir. Amaç olabildiğince en az kesim yapmaktır. Vakaya göre değişmekle beraber 0. 5 mm. ile 2. 00 mm. arasında kesim yapılır. Ayrıca eşit kalınlıkta laminate yüzeyi elde etmektir ve kesim o doğrultuda yapılır. Bazen dişlerin doğal konumları o kadar geridedir ki dişte kesim yapılmasına gerek kalmayabilir.

ÖLÇÜ ALINMASI:

Laminate porselenlerin ölçüleri çok hassas tekniklerle ve hassas ölçü maddeleriyle alınır. Ölçü alındıktan sonra laboratuarda modelleriniz elde edilir. Teknisyen ve doktorunuz bu aşamada beraber konsultasyon yaparlar. Ölçü alındıktan sonra laminatelerinizin takılmasi 1 ila 2 hafta arasında değişecektir.

GEÇİCİLERİNİZ

Dişleriniz kesildikten sonra ön bölgede pürtüklü yüzeyler hissedeceksiniz. Ayrıca dilinizle çıkıntılı ya da köşeli alanlar hissedebilirsiniz. Dişinizin ön yüzeyindeki minesi azaltıldığı için bazı durumlarda hafif sıcak-soğuk hassasiyeti hissedebilirsiniz. Bu nedenlerden dolayı bekleme süresi içinde size geçici laminateleriniz takılır. Bu laminateler kompozit materyalinden yapılır ve yapımı biraz vakit alır. Bunlar pek dayanıklı değillerdir ve çıkarırken çoğu zaman kırılabilirler.

Geçicileriniz laminate porselenlerin nasıl duracağı hakkında da tahmini bilgi verirler.

Laminate porselenlerin yapıştırılması; Laminateleriniz yapıştırılmadan önce herşeyin istenildiği gibi olup olmadığını anlamak için bir prova yapılır. Bazen laminateleriniz ideal şekilde olduğu halde doktorunuz bazı değişiklikler yapmak isteyebilir.

Porselen laminatelerin gerçek rengi ancak yapıştırılacak simanla ortaya çıkar. Laminateler çok ince olduğundan prova sırasında yapıştırılmadığı için tam net rengini göremezsiniz. Bu durumda başta kararlaştırdığınız rengi doktorunuz size ancak laminateleri yapıştırdıktan sonra gösterecektir. Bu rengin sizinle beraber kararlaştırılan renk olduğunu göreceksiniz. Son zamanlarda su ile çözünebilen deneme patları da çıkmıştır. Bu deneme patları da son rengin görülmesinde bilgi verebilir.

Yapıştırma tekniği diğer porselen kronların yapıştırılmasından farklıdır. Yapıştırma işlemi için hem diş hem de laminateler aynı anda hazırlanır. Her ikisi da yıkanır kurutulur. İlk aşamada dişinizin ön yüzeyi fosforik asitle etching(pürüzlendirme) yapılır. Bu asitle pürüzlendirme mikroskobik düzeydedir ve yapıştırıcının diş yüzeyine iyice tutunmasını sağlar. Daha sonra dişe bondingler (simanın dişe kimyasal yolla yapışmasını sağlarlar) uygulanır.

Tüm bunlar yapılırken laminateler de aynı anda kimyasal bir takım işlemlerden geçerler. Sırasıyla silanlanır (kimyasal bir işlemdir), hidroflorik asit uygulanır, porselen bondingi uygulanır. Bu kimyasal maddeler uygulanırken her biri çok çok özen gerektiren işlemlerdir. Burada kısaca işlemlerin sırasından bahsediyoruz. . .

Tüm bu işlemler bittikten sonra yapıştırıcı siman laminatin iç yüzeyine çok hafif taşacak şekilde yerleştirilir. Fazlalıklar çok hassas bir şekilde temizlenir, Dişin yüzeyine belli dalga boyunda ışık her bir yüzeyinden verilir. Son kez kapanışınız kontrol edilir. Son rotuşlar yapılır.”