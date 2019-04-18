Potada kızlarda Erzurum erkeklerde Kayseri şampiyon

Karabekir Spor Salonu'nda yapılan YURTKUR İller arası Basketbol Bölge Grup Şampiyonası'nda kızlarda Erzurum KYK, Erkeklerde ise Kayseri Şampiyon oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) İller arası Basketbol Bölge Grup Şampiyonası sona erdi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Kazım Karabekir Spor Salonu'nda düzenlenen basketbol maçlarında kızlarda Erzurum KYK şampiyon olurken, erkeklerde Kayseri şampiyonluk ipini göğüsledi.

Kayseri, Malatya, Erzurum, Erzincan, Sivas, Tunceli ve Kırşehir KYK'larının katıldığı turnuvada grup şampiyonu olan Erzurum KYK kız takımı ile Kayseri KYK Erkek takımı, Düzce'de yapılacak olan Türkiye Şampiyonası finallerine katılacak.

KAYSERİ-SİVAS MAÇI NEFES KESTİ

Zeki Koçak, İ. Hakkı Akpınar, Abdullah Özçelik, Vedat Engin, Erhan Çetin ve Talip Önerge'nin Tertip Komitesi Üyeliklerini yaptığı turnuvanın erkekler finali Kazım Karabekir Spor Salonu'nda yapıldı. Ömer Uslu ve A. Haktan Gönen'in yönettiği final maçında Kayseri ile Sivas karşılaştı. Masa hakemliğini Esra Köseoğlu, Emircan Araç ile Buğra Usta'nın üstlendiği maç nefesleri kesti. Karşılaşmayı 66-55 kazanan antrenör İsmail Arıtürk yönetimindeki Kayseri KYK şampiyon oldu.

KUPALAR VERİLDİ

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz, GSİM Şube ve İlçe Müdürleri ile Yurt Müdürlerinin katılımı ile dereceye giren takımlar ile fair play ödülü alan sporcuların madalya ve kupaları verildi. Erzurum Basketbol İl Temsilcisi Cem Culfa'nın da yer aldığı kupa töreninde basketbolcular dostluk tablosu oluşturdu.