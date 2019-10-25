Potanın kartalları galibiyete kanatlandı

Mavi-beyaz sporcuların onuruna cağ kebap ziyafeti çekildi.

Bu yıl Erzurum'u Tekerlekli Sandalye Şehit İlyas Kaya Basketbol 3. Liginde temsil edecek olan Gençlik Spor Kulübü Tekerlekli Basketbol Takımı, Malatya deplasmanına galibiyet parolası ile gidiyor.

Pazar günü oynanacak olan ilk hafta maçına Erzurum Gençlik Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, hazırlıklarını Antrenör Ali Ekber Erol nezaretinde gidecek olan takımı moral yemeği verildi.

Aksu Cağ Kebap Salonu'nda Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımının onuruna cağ kebap ziyafeti çekildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Şube Müdürleri Bülent Tilkidöğen, Letif Arslan ve TOHM Müdürü Murat Tanas ile sporcuların aileleri de katıldı.

Oldukça neşeli ve samimi bir ortamda geçen yemekte, işadamı Cabbar Erdoğan da, Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı oyuncuları ve antrenör Ali Ekber Erol ile yakından ilgilendi.

Antrenör Ali Ekber Erol, “Müsabakalara çok iyi hazırlandık. Şu an moral motivasyonumuz iyi. Sporcularımın form durumundan memnunum. Malatya ligin tecrübeli ekiplerinden ama, biz de kendimize güveniyoruz” dedi.

Erzurum Gençlik Spor Kulübü Başkanı Bülent Tilkidöğen, Ali Ekber Erol nezaretinde oluşturdukları Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımına güvendiklerini belirterek, “Biz bir yola çıktık. İnşallah yolun sonu şampiyonluk olur. Sporcularımıza ve antrenörümüze güvenimiz tam” diye konuştu.

Erzurum'u bu sezon Tekerlekli Sandalye Basketbol 3. Liginde temsil edecek olan Gençlik Spor takımını antrenmanlarını ziyaret eden ve yemekte de kendilerine yalnız bırakmayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, sporcular ve antrenör Ali Ekber Erol'a moral verdi. Takıma her türlü destek veren Taşkesenligil, “Tekerlekli Sandalye Basketbol takımımız engelleri sporla aşıyorlar. Bizlerde onlara destek veriyoruz. Ümit ediyorum ki, bu gençler ilimizi en güzel şekilde temsil edecekler” ifadelerini kullandı.