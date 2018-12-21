Potanın şampiyonları belli oldu

Erkeklerde Özel Sınav Lisesi'ni mağlup eden Özel Final Lisesi şampiyon oldu. Kızlarda ise Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi'ni yenen Nenehatun Kız Anadolu Lisesi şampiyonluk ipini göğüsledi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürlüğü'nün organize ettiği Liseler arası A Gençler Erekler ve Kızlar Basketbol İl Birinciliği Maçları Kazım Karabekir Spor Salonu'nda yapıldı. 2018-2019 okul sporları sezonu basketbol turnuvası nefesleri kesti. Erkeklerde 8 kızlarda ise 4 takım olmak üzere ilk etapta A Gençler Kategorisinde toplam 12 takım şampiyonluk mücadelesi verdi.

Genç Erkekler kategorisinde A Grubu Özel Sınav Anadolu Lisesi, Tevfik İleri Anadolu Lisesi, Şükrüpaşa Anadolu Lisesi ve Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi takımlarından oluştu.

B Grubu'nda ise Özel Final Anadolu Lisesi, Yıldızkent İMKB Anadolu Lisesi, Hüseyin Avni Ulaş Anadolu Lisesi ve Şehit Yakup Sürücü Anadolu Lisesi yer aldı.

Genç Kızlar kategorisinde Nenehatun Kız Anadolu Lisesi, Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi, Özel Bahçeşehir Koleji, Özel Final Anadolu Lisesi takımları parkeye çıktı. Kazım Karabekir Spor Salonu'nda yapılan ve kıran kırana geçen Grup müsabakalarında takımların izlettiği keyifli basketbol tribünlerden alkış aldı.

A Grubunu lider tamamlayan Özel Sınav Anadolu Lisesi ile B Grubunu 2. Sırada tamamlayan Yıldızkent İMKB Anadolu lisesi ilk yarı final eşlemesi oldu. Özel Sınav Anadolu Lisesi müsabakayı galibiyetle tamamlayarak finale uzanan ilk takım olurken, rakibi B Grubunu ilk sırada tamamlayarak A Grubu 2.si Tevfik İleri Anadolu Lisesini mağlup eden Özel Final Anadolu Lisesi oldu.

Çekişmeli geçen ve kıyasıya mücadelelere sahne olan final maçında kupaya uzanan ekip Özel Final Anadolu Lisesi olurken, Özel Sınav Anadolu Lisesi 2., Tevfik İleri Anadolu Lisesi 3. ve Yıldızkent İMKB Anadolu Lisesi ise turnuvayı 4.olarak tamamladı.

Dört takımın mücadele ettiği Genç Kızlar kategorisinde Nenehatun Kız Anadolu Lisesi namağlup şampiyonluğa ulaşırken, Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi 2., Özel Bahçeşehir Koleji 3., Özel Final Anadolu Lisesi 4. oldu. Antrenör Zeyit Palabıyık'ın öğrencileri, büyük bir şampiyonluk coşkusu yaşadı.

Erkeklerde MVP'si geçen yılında MVP'si olan Özel Final Anadolu Lisesi'nden Buğrahan Yentimur oldu. Yentimur, ödülünü DSİ Spor Kulüp Başkanı olan babası Kemalettin Yentimur'un elinden eldi. Baba Kemalettin Yentimur ve erkeklerin en değerli oyuncusu Buğrahan Yentimur büyük bir gurur yaşadı.

Erkeklerin Fair Play Özel Ödülü Özel Sınav Anadolu Lisesi'nden Emir Zaimoğlu'na verildi. Kızlarda Fair Play Ödülü Nenehatun Kız Anadolu Lisesi'nden Zeynep Azra Eray'a verildi. Kızlarda MVP ödülü Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi'nden Yaren Yalçın'a gitti. Turnuvanın Fair-Play ödülünün sahibi ise Şükrüpaşa Anadolu Lisesi oldu. Turnuvada dereceğe giren okulların ve şampiyonanın enlerinin ödülleri GSİM Okul Sporları Şube Müdürü Yaşar Elen, Basketbol İl Temsilcisi Cem Culfa, Basketbol İl Temsilciliği Yönetim Kurulu'ndan Koray Emeksiz, İlknur Yapağı, Kayhan Gözgeç, Mehmet Araç, Serhat Celil Yücel, Zeyit Palabıyık ve beden eğitimi öğretmenleri tarafından verildi.