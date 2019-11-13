Prof. Dr. Ahmet Beşe, Güneş Vakfı'nda “Türk-Amerikan İlişkileri ve günümüze yansımaları”nı anlattı

Dr. Ahmet Beşe, “Türk-Amerikan İlişkileri ve Günümüze Yansımaları” ile ilgili sunumunu yaptı.

Amerika'nın keşfinden bahseden Prof. Dr. Ahmet Beşe konuşmasının devamında “Avrupa'dan Amerika'ya göç edenlerin çoğu Avrupalı insanlar. Bu göçün sebeplerinin arasında yeni başlangıç yapmak isteyen, hayalleri olan insanların ve belirli suçlardan kurtulmak isteyen insanların yeni kıtaya gitmesidir.” şeklinde konuştu.

“Amerika'ya giden insanlar nasıl toplum oluşturacaklarını iyi bildikleri için oraya gitmek isteyen insanları yanına aldı. Bu insanlarla birlikte eğitime ve sanatlara çok önem veren bir toplum oluşturdular.” diyen Ahmet Beşe, Amerika'nın sanatta ileri gitmesinin ve dünyaya yaymasının asıl nedeninin, kuruluşunun temeli olan yenilikçilik olduğu ve bunu en çok destekleyen akımın modernizm olduğunu belirtti.

Türklerle Amerikalıların ilk karşılaşması Osmanlı Devleti zamanında Güney Akdeniz'de olduğunu belirten Prof. Dr. Beşe, Cumhuriyet döneminde ise Lozan Antlaşması, Truman Doktrini, Kore Harbi ve Kıbrıs Barış Harekatı gibi önemli olaylar nedeniyle ilişkilerimiz olmuştur. Amerika ve Türkiye ilişkilerinin sürekli bir krize girdiğini ve bu krizlerin en önemlilerinin 2003'te Irakta Türk Askerinin başına çuval geçirilmesi, Papaz Andrew Brunson'nun tutuklanması ve Amerika'nın Mandacılık politikası olduğunu dile getirdi.

Prof. Dr. Beşe, “Yakın zamanda ise 15 Temmuz hain darbe girişiminde ABD'li yetkililerden verilen demeçlerde yine tarih boyunca ilişkilerimizin en zedelendiği durumdan birisi olmuştur. Tüm bunlara rağmen ABD Türkiye ile ilişkilerini iyi etme yolunda önemli adımlar atma çabası içerisinde olmuştur” dedi.

Konferansın ardından Güneş Vakfı Başkanı Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, ülkemizin her dönem gündeminde olan Türk-Amerikan ilişkileri ile ilgili önemli bilgiler aktardığı için, Güneş Vakfının kurulduğu günden itibaren Vakfa hizmet eden Prof. Dr. Ahmet Beşe'ye şükranlarını sunarak katılım belgesini takdim etti.