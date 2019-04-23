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Prof. Dr. Ceylan'dan 23 Nisan mesajı

Güneş Vakfı Başkanı Prof.

Dr. Alpaslan Ceylan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili kutlama mesajı yayınladı.


İstikbalimizin yegane teminatının çocuklar olduğunu belirten Ceylan mesajında şu ifadeleri kullandı. "Bundan tam 99 yıl önce bugün, 23 Nisan 1920'de, muhteşem bir merasimle Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetin temellerinin atıldığı, egemenliğin ilan edildiği bu anlamlı günü çocuklara bayram olarak armağan etti. Dünya çocukları arasındaki sevgi, kardeşlik, dostluk bağlarını geliştirmek, onlara barışın egemen olduğu bir dünya bırakmak için; kimi sarı saçlı mavi gözlü, kimi siyah saçlı esmer tenli, kimi ise çekik gözlü, yüzlerce çocuk, bir kez daha ülkemizin öncülüğünde buluştu, kucaklaştı ve hasret giderdi. Bu vesileler ile geleceğin teminatı olan tüm dünya çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını ve bu topraklar için şehadet şerbetini içmiş tüm şehitlerimizi saygıyla, minnetle, rahmetle anıyorum."

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