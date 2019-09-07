Prof. Dr. Çomaklı, Sakarya'da çeşitli ziyaretlerde bulundu

Dr. Ömer Çomaklı ve beraberindeki heyet Sakarya'da bir dizi temaslarda bulundu.

Atatürk Üniversitesi, ulusal ve uluslararası ölçekte sürdürdüğü çalışmaları, gerçekleştirdiği iş birliği görüşmeleri ve ürettiği her bir proje veya hayata geçirdiği her özgün tasarım ile Türkiye'nin hedefleri doğrultusunda uygun adımlar atmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ilişkileri geliştirmek, ortak projeler üretmek ve çeşitli iş birliği görüşmeleri yapmak üzere Sakarya'ya bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette ayrıca; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Medine Güllüce, Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörü Prof. Dr. Atilla Keskin, Lisansüstü Eğitim Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Sözbilir, Dijital Dönüşüm ve Yazılım Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Selçuk Karaman ile Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Engin Kurşun da yer aldı.

Çeşitli Konu Başlıkları Müzakere Edildi

İlk olarak Sakarya Üniversitesini ziyaret eden heyet burada Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan'ın konuğu oldu. Rektörlük binasında gerçekleşen görüşmede Savaşan ve Çomaklı, iki üniversite arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulundu.

Eğitimde Kalite Konulu Değerlendirme Toplantısına katılarak çeşitli konu başlıklarında görüşmelerin yapıldığı toplantıda, Öğrenci Dekanlığı Uygulaması, Eğitimde Kalite Kriterleri ile Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi gibi Yeni YÖK vizyonuna uygun olarak yürütülen çalışmalar ele alındı.

Dr. Ömer Çomaklı, Sakarya Üniversitesi ziyaretinin ardından Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesine geçerek Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık'ı ziyaret etti. Ziyarette; Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin çalışmaları, araştırma-geliştirme vizyonu ve güncel eğitim yaklaşımlarına ilişkin konular müzakere edildi.

“Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi Dikkat Çekiyor”

Gerçekleştirilen ziyaretler hakkında değerlendirmede bulunan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin ülkemizdeki üniversiteler ile sürekli iletişim içerisinde olduğunu vurguladı. Bunun uluslararasılaşmaya da zemin hazırladığını aktaran Rektör Çomaklı, yurt içinde sağlanan iş birliği tecrübesini yurt dışında oldukça başarılı bir şekilde uyguladıklarını aktardı.

Sakarya'da yapılan istişarelerin oldukça verimli geçtiğini belirten Rektör Çomaklı, başarılı bir şekilde ilerleyen Yeni Nesil Tasarım ve Dönüşüm Projesinin örnek teşkil eden bir vizyon halini aldığını ve diğer üniversitelerin de dikkatini çektiğini söyledi. Göreve geldikleri günden itibaren uygulamaya koyulan bu projenin geri dönütlerini almaya başladıklarını ifade eden Rektör Çomaklı, verimli geçen görüşmelerin yapılmasına vesile olan mevkidaşlarına teşekkür ederek kendilerini Erzurum'da ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını dile getirdi.

Heyetin Sakarya ziyareti, Sakarya İş Adamları Derneğinin düzenlediği davete katılmalarıyla son buldu.