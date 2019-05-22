Prof. Dr. Çomaklı: “Toplumla kaynaşma sürecini başarıyla yürütüyoruz”

Dr. Ömer Çomaklı'yı makamında ziyaret ettiler. HSK Başmüfettişleri Toprak ile Kürtün'e ziyaretleri esnasında Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül eşlik etti.

Rektör Çomaklı'ya misafirperverliği dolayısıyla teşekkür eden konuklar, Rektör Çomaklı'dan Atatürk Üniversitesi hakkında bilgi aldılar. Erzurum'un sosyal, kültürel ve ekonomik durumunun konuşulduğu ziyarette konuklar, Erzurum halkının Atatürk Üniversitesinin potansiyelinden her konuda faydalanması gerektiğini ifade ettiler.

Nazik ziyaretleri dolayısıyla Başmüfettişler Akder, Toprak ve Kürtün ile konuklara refakat eden Ünal Bingül'e teşekkür eden Rektör Çomaklı, görev süresince Atatürk Üniversitesinin, değişim ve dönüşüm hamleleri yaparak toplumla kaynaşma sürecini başarıyla yürüttüğünü söyledi.

Faydalı işler yapma adına toplumun bütün kesimleriyle birlikte çalışılması gerektiğini vurgulayan Rektör Çomaklı, Yeni Nesil Üniversite Projesi ile tasarlanan üniversite modelinin ülke kalkınmasına daha fazla katkıda bulunacağına işaret etti.