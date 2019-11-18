Prof. Dr. Hakan Hadi Kadıoğlu'ndan konferans

Dr. Hakan Hadi Kadıoğlu bir konferans verdi.

Erzurum Türk Ocağı'nda ‘Erzurum Yer Adlarındaki Türk İnanç Kodlar' konulu sunumu izleyiciler tarafından ilgi ile karşılandı.

Prof Dr. Kadıoğlu; Anadolu'da, hususen Erzurum coğrafyasındaki yerleşim yeri adlarının geçmişin sosyal ve kültürel kalıtlarını taşıdığını söyledi.

Bu değişikliklerin menfi hatta vahim sonuçlara yol açabildiğine işaret edildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Kadıoğlu, Göçülen toprakların vatanlaştırılmasında ‘yerleşilen yeri adlandırmanın' o yerle bütünleşmenin önemli bir unsuru olduğunu vurguladı.

‘Erzurum topraklarının ‘Türk' ile karşılaşması yaygın bilinenden daha öncesine dayanmaktadır' diyen Prof. Dr. Kadıoğlu,şunları söyledi:

‘Göçülen topraklara boy, aşiret, oymak veya cemaatlerin adları verilmiştir. Bunlar sahip olunan inanç ve mensup olunan millî kimliğin birer kaydıdır.

Anadolu'nun Türkleşmesi ve dahi İslamlaşması en yoğun biçimde XIII. yüzyılda (XI-XIV) yaşanmıştır.

Bu süreçte alperen, Horasan Ereni, Abdalan-ı Rûm ve hatta derviş denen Oğuz Türkleri en büyük rolü oynamıştır.

Heretik olarak nitelenen bu topluluklar arasında Arap ve benzeri unsurun bulunmayışı etnik bağlantı açısından dikkat çekicidir.

Horasan'dan Anadolu'ya olan bu Türk seyelanında Erzurum hem bir kapı hem dinlenme ve hem de dem alma yuvası olmuştur.

Bu yuvada fikren, ruhen yoğrularak güçlenen Türkmen Oğuz taifesi Rumeli'ye kadar diyar-Rûm'u Türkleştirmiştir.

Bundan ötürü bu ulu ve kutlu yürüyüşün yadigârları olan yer adlarının atalar mirası olduğunu anlamak, yorumlamak ve koruyarak geleceğe taşımak millî bir görevdir'

Sunum sonrası Erzurum Türk Ocağı Başkanı Nizam Işık, Prof. Dr. Hakan Hadi Kadıoğu'na bir plaket taktim etti.

Prof Dr. Hakan Hadi Kadıoğlu ise Türk Ocakları Erzurum Şubesine kendi eseri olan 5 kitap hediye etti.