Prof. Dr. Hasan Türkez, Bilkent Okulları'nda konferans verdi

Dr. Hasan Türkez, İhsan Doğramacı Vakfı Erzurum Özel Bilkent Laboratuvar Okullarında gerçekleşen bilim şenliğine katılarak, öğrencilerin bilim ile ilgili ürettikleri deneyleri inceledi ardından bilim şenliğinin açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Öğrencilere; Türkiye'de ve Dünya'da Nanoteknoloji-Bugünü ve geleceği, ilaç keşif ve geliştirme süreci; meraktan keşfe, Bor Biyolojisi örneğinde Bor ve Türkiye konuları üzerine konferans gerçekleştirdi.

TÜRKEZ GERÇEKÇİ ÖRNEKLERLE KONUYU ANLATTI

Öğrencilerin ilgi ile dinlediği konferansta konuşan Prof. Dr. Hasan Türkez borun günümüzde 500'e yakın endüstriyel kullanım alanının olduğunu ve bu alanın her geçen gün arttığını belirtti. Bor'un sadece endüstrinin vazgeçilmezi olmadığını anlatan Türkez borun insan sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini de güncel örnekler eşliğinde paylaştı.

HAKSIZ VE YANLI RAPORLARA TEPKİ

Borca yeterli beslenmenin sağlık açısından önemine değinen Prof. Dr. Türkez, Çeşitli uluslararası kuruluşların ve yabancı araştırmacıların bor hakkında haksız ve yanlı raporlar yayımlayarak, ülkemizin bu önemli avantajını sınırlamaya çalıştıklarını ifade ederek bu konuda pek çok araştırma raporu yayımlayarak söz konusu mevcut haksız suçlamalara karşı ulusal savlarımızı destekleyen ve kanıtlayan bulguları literatüre kazandırdıklarını anlattı.

BOR'UN ÖNEMİ

Bor hakkında yürütmüş olduğu güncel araştırmalardan elde ettiği bulguları aktaran Prof. Dr. Türkez, “Bor'un ülkemiz ekonomisi için arzu edilen ekonomik değere ulaşması ancak sizler gibi teknik elemanların borla ilgilenmeleri ile mümkün olacaktır. Bor'dan geliştireceğimiz her bir teknoloji veya günlük yaşam ürününün ekonomimize katkısı oldukça büyük, önemli ve bir o kadarda anlamlı olacaktır” dedi.

CUMHURBAŞKANININ YERLİ VE MİLLİ ÇAĞRISI

Dünyada Pazar payı en fazla büyüyen madenin bor olduğunu belirten Prof. Dr. Türkez, Hükümetin 2018 yılı içerisinde açıklamış olduğu bor strateji planının oldukça verimli sonuçlar doğuracağını ifade etti. Prof. Dr. Türkez, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli ve milli üretim çağrısına destek olmak amacıyla Erzurum'da farklı disiplinlerden araştırmacılar ile oluşturulan ekiple bor elementinin sağlık bilimleri alanında yeni kullanım alanlarını keşfetmeye çalıştıklarını vurguladı. Bor-Sağlık konusunda keşfettikleri bilgileri ve ürünler hakkında bilgi veren Türkez konferansın sonunda gelen soruları cevapladı. Soru-cevap kısmının ardından okul yönetimi Prof. Dr. Türkez'e sükranlarını sunarak teşekkür belgesi ve çiçek takdim etti.

ÖĞRENCİLER MUTLULUK İLE AYRILDI

Öğrenciler ilk kez dinledikleri bu sunum sonrası, son derece memnun oldukları gözlemlenirken, Türkez'e yönelttikleri sorularla Bor hakkında geniş bilgi edindiler.