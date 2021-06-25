Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Fen Lisesinde TÜBİTAK proje sergisi açıldı

Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Fen Lisesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları kapsamında proje sergisi gerçekleştirildi.

Açılışını İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Halil Karapınar ve İsmail Yeşilyurt'un gerçekleştirdiği fuara; il ve ilçe millî eğitim şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

17 adet bilimsel projenin sergilendiği ve tanıtıldığı fuar büyük bir ilgi gördü. Veliler, çevre okullardan idareci ve öğretmenler projeleri inceleyerek öğrencilerin sunumlarını dinlediler.

Okul müdürü Osman Coşkun ve proje yürütücüsü Halide Can da öğrencilerin bilimsel alanda kendilerini ifade etme fırsatı bulduğu bu güzel ortamların gurur verici olduğunu ifade ederek pandemi sürecinin bitiminde bu tür organizasyonlara hız kesmeden devam edeceklerini ifade ettiler.