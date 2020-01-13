Prof. Dr. Recep Akdağ, Atatürk Üniversitesini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı

Dr. Ömer Çomaklı, Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında gerçekleştirilen “Erzurum'un Geleceği” konulu Arama Konferansının çıktılarını şehrin idari ve bürokrasi erkânı ile paylaşmaya devam ediyor.

Rektör Çomaklı bu kapsamda, Atatürk Üniversitesini ziyaret eden Ak Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ ile Ak Parti Erzurum İl Başkanı M. Emin Öz ve Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar ile düzenlenen konferans hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Akdağ, Birim Yöneticileri ile Bir Araya Geldi

Ziyarette Yeni Nesil Üniversite Projesi kapsamında Atatürk Üniversitesi bünyesinde kurulan Metodoloji Destek Ofisi, Dijital Dönüşüm Ofisi, Proje Ofisi, Lisans Eğitim Koordinatörlüğü ve Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimininde (BAP) birim yöneticileriyle bir araya gelen Prof. Dr. Akdağ, Rektör Çomaklı ve konuklar ile birlikte birimlerin çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Metodoloji Destek Ofisi Müdürü Prof. Dr. Ömer Cevdet Bilgin, birim olarak bilimsel çalışmalara yöntemsel olarak destek verildiğini belirterek, araştırmaların planlaması, analizi, yabancı dilde makale yazımı ve kontrolü ile yayınlanması konularında yol gösterici olduklarını söyledi.

Atatürk Üniversitesinin dijitalleşmesi konusunda yapılan iş birlikleri ve destek çalışmaları konusunda bilgi veren Dijital Dönüşüm Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Selçuk Karaman ise sistem tasarımı, dijital stratejilerin belirlenmesi ve eğitim araştırmaları, konularını yakından takip ettiklerini söyledi. Aziziye Belediyesinin dijitalleşme sürecine destek verdiklerini ve Orman ve Tarım İl Müdürlüğünün köylüye verdiği desteğin takibi için sistem tasarladıklarını ifade eden Karaman, yapay zekâ uygulamalarının sağlıkta ve diğer alanlarda kullanımına yönelik çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Proje Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Hasan Özdemir, üniversitenin proje kültürü ve verimliliğini artırmak amacıyla akademisyenlere proje eğitimi, mentörlük, proje yazma desteği, kobi ve sanayilere mentörlük yaptıklarını vurgulayarak, proje fikirleri dinleme ve proje ekipleri kurarak projelerin fon kaynaklarına aktarılmasını sağladıklarını ifade etti.

Birim olarak amaçlarının, lisans eğitimin kalitesini artırmak olduğunu söyleyen Lisans Eğitim Koordinatörü Prof. Dr. Bilal Yılmaz, yürütülen akreditasyon çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitimlerin daha verimli olması amacıyla akademisyenlerle sürekli iş birliği içinde olduklarını aktaran Yılmaz, öğretim üyelerine verilen eğitimlerin başarı çıtasını artırdığını söyledi.

“Akreditasyon Sürecinde Uluslararası Akreditasyon Kriterleri Referans Alınmalı”

Ziyaretlerde birim yöneticilerini ilgiyle dinleyen Akdağ, Atatürk Üniversitesinin vizyonuna yakışır çalışmaların gerçekleştiğini söyledi. Prof. Dr. Akdağ, akreditasyon sürecinde uluslararası akreditasyon kriterlerinin referans alınmasını tavsiye etti. Türkiye'nin 2023 Vizyonu yolunda üniversitelere önemli görevler düştüğünü söyleyen Akdağ, gerçekleştirilen çalışmalar ve oluşturulan projelerle ülkemizin kalkınma hedeflerine ulaşmasına yardımcı olunması gerektiğine vurgu yaptı.

"Üniversitemiz, Üretilen Bilginin Topluma Fayda Olarak Dönmesi İçin Gereken Çalışmaları Gerçekleştiriyor"

Ziyaretlerin ardından BAP'ta gerçekleşen toplantıda "Erzurum'un Geleceği” konulu arama konferansının sonuç raporu ve çıktılarını Akdağ'a sunan Rektör Çomaklı, iç ve dış paydaşların katılımıyla gerçekleştirilen arama konferansı hakkında bilgi verdi.

"Erzurum'un Geleceği” konulu arama konferansının, Yeni YÖK sistemi yaklaşımı dikkate alınarak üniversite-toplum iş birliği çerçevesinde gerçekleştiğini belirten Rektör Çomaklı, Erzurum'un gelecek planlamasının yapılmasına yönelik yol haritalarının tartışıldığını söyledi.

Rektör Çomaklı: "Bilgi üreten ve ülke katma değerine fayda sağlayacak projeler geliştiren üniversiteler, bulunduğu toplumun lokomotifi konumundadır. Bu bilinçle hareket eden üniversitemiz de, eğitimde ve araştırmada üretilen bilginin topluma fayda olarak dönmesi için gereken çalışmaları gerçekleştiriyor. Kalkınmak, toplumun refah düzeyini artırmak için ekonomi, bilim, sanat gibi birçok alanda gelişmek anlamı taşıyor. Kendi bünyemizde gerçekleştirdiğimiz yapılanmanın yanında dış paydaşlarımıza da katkı sunmayı ihmal etmedik. Bu kapsamda, tüm arama konferanslarımıza kamu kurumu yöneticileri ile sektör temsilcilerini davet ederek görüşlerine talip olduk." ifadelerini kullandı.

Ziyaretlerinden ve üniversitenin yol haritasına katkı sunan fikirlerinden ötürü konuklarına teşekkür eden Rektör Çomaklı, Erzurum'un tarihine yakışır bir konuma gelmesi için tüm kurumlarla gerçekleştirilecek iş birliklerine hazır olduklarını sözlerine ekledi.