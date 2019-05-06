Prof. Dr. Sertçelik Ermeni Sorununun Arka Planını anlattı

Dr. Seyit Sertçelik, 1915 olaylarına Erzurum'dan ışık tuttu. Sertçelik, “Ermeniler Osmanlı devletine ihanet etmişlerdir. İtilaf Devletleri ile beraber olup bize karşı savaşmışlardır” dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin konuğu olarak Erzurum'a gelen Dr. Seyit Sertçelik, “Ermeni Sorununun Arka Planı ve Tarihi Gerçekler” konulu bir konferans verdi. İbrahim Erkal Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki konferansa, tarihçiler kadar siyasetçiler ve yazarların da ilgisi büyük oldu.

Prof. Dr. Sertçelik, konuşmasında Ermenilerin ilginç bir özelliğine de değindi. Sertçelik, “Ermeniler yerli-yersiz herhangi bir gerekçe olmadan şikâyet etmeye, bağırmaya, isyan etmeye yatkın bir toplumdur. Ermenilerin psiko-sosyolojik özelliklerine baktığımız zaman Ermeni meselesinde karşılaşmış olduğumuz ithamların, suçlamaların burada biraz yalancılıklarına olayları aşırı derecede abartmalarına bağlı olduğunu görüyoruz. 19. yüzyılda Türkiye'de görev yapan Rus diplomatları ve istihbaratçıların enteresan bir ifadesi vardır. Diplomatlar, Anadolu'daki Ermeni isyanları sırasında Ermenilerin kayıpları bağlamında sayıların sonuna bir sıfır ilave ettiklerini yazarlar. Örneğin bir çatışmada on kişi öldü veya öldürüldüyse yüz, yüz kişi öldürüldüyse bin kişi öldüğü yalanını yayarlar” diye konuştu.

“TARİHİ KAYNAKLAR DA HAKİKATİ HAYKIRIYOR”

1915'in sadece bir sonuç olduğunu kaydeden Sertçelik, sonuca bakmadan Ermeni meselesinin arka planının aydınlığa çıkarılmasında fayda olacağının altını çizdi. Bu alanda çok geniş olarak yapmış olduğu incelemeler ve yazdığı kitapta konunun çok farklı boyutlarını gördüğünü anlatan Prof. Dr. Sertçelik, “Ermeni sorunu dediğimizde öncelikle Anadolu topraklarında kurulması istenen bir Ermeni Devletinin aklımıza gelmesi gerekiyor. Ermeniler Osmanlı devletine ihanet etmişlerdir. İtilaf Devletleri ile beraber olup bize karşı savaşmışlardır. Yaklaşık 300 bine yakın Ermeni Kafkas cephesinde Osmanlı ordusuna kurşun atmıştır. Çok ünlü bir Ermeni genci vardır. Arşak Çobanyan Türkiye'de Ermenilerin kesinlikle yok edilmediklerini; katliama maruz kalmadıklarını söyler” şeklinde konuştu.

“1.DÜNYA SAVAŞI'NI FIRSAT OLARAK GÖRDÜLER”

Prof. Dr. Sertçelik, “Ermeniler, kendi ifadeleri ile 1. Dünya savaşını bir bağımsızlık savaşı olarak görürler. Ermeniler Osmanlı Devleti' ne ihanet etmek suretiyle Rusya ile birlikte olup bize karşı savaştılar. 1890'lı yıllardaki Rus istihbaratçı ve diplomatların ifadesiyle Ermeniler kayıpları bağlamındaki sayılara bir sıfır ilave etmek suretiyle yani 150 bin civarındaki sayıyı 1,5 milyon yapmak suretiyle dünya kamuoyuna bir Ermeni Soykırımı yaşandı yalanını maalesef o günden bu güne kadar yayıyorlar” ifadelerini kullandı. Osmanlı Devleti'nin almış olduğu Tehcir kararını soykırım kararı olarak nitelendirmenin tamamen mantık dışı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Seyit Sertçelik, “Tehcir, haklı gerekçelerle alınan bir karardır. Ermeniler ve onlara arka çıkan büyük güçler, Türk Devleti'ni Ermeni sorunu çevresinde çözemeyecekleri bölemeyeceklerini bildiklerinden dolayı Müslüman kardeşlerimizle aramıza nifak tohumları sokmak suretiyle Türkiye' de bir Devlet kurdurmak istediler. Bunun olmaması için son derce dikkatli olmamız uyanık olmamız gerekiyor. Türkiye' de yaşayan bütün insanların kardeşçe yaşaması gerekiyor” diye konuştu.