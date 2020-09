Prof. Dr. Songül Duman iki makalesiyle "Advanced Functıonal Materıals" dergisinde

Dr. Songül Duman, Nanoscale, Nanomaterials, Scientific Reports, Small gibi uluslararası etki faktörü yüksek, saygın dergilerde Türk ve yabancı araştırmacılar ile yayımladığı makalelerine bir yenisini daha ekledi.

Prof. Dr. Songül Duman'ın malzeme bilimi, nanoteknoloji, kimya, fizik ve biyoloji alanlarında etki faktörü en yüksek dergilerden kabul edilen Advanced Functional Materials dergisinde “Liquid Phase Exfoliated Indium Selenide Based Highly Sensitive Photodetectors” ve “Enhanced Electrocatalytic Activity in GaSe and InSe Nanosheets: The Role of Surface Oxides” başlıklı iki makalesi, ayrıştırma (water splitting) ve yüzeyler/arayüzeyler (surfaces and interface) kategorisinde “çok okunan (hot topic)” makale olarak yayımlandı.

Yayımlanan bu çalışmalar, iki boyutlu (2D) tabakalı yarıiletken malzeme, kataliz, enerji, nanobilim ve malzeme bilimi alanında çalışmalar yapan araştırmacılar için oldukça faydalı olacağı belirti.