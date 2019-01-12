ARDEB (1001) Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında ETÜ'lü akademisyenlerin projeleri TÜBİTAK tarafından desteklendi.

Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Kaymaz'ın yürütücü, Dr. Öğr. Üyesi İsmail Hakkı Korkmaz'ın araştırmacı olarak sundukları "Poroz yapılı implantların tasarımında yeni bir güvenirlilik esaslı topoloji optimizasyon yönteminin geliştirilmesi" adlı proje ve Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk Kartaş'ın “İnsan Larenks Skuamöz Hücreli Karsinomunda POFUT1 ve miR-1825'in Rollerinin Belirlenmesi” projesi TÜBİTAK tarafından destekleme kararı alındı.

Prof. Dr. İrfan Kaymaz proje ile ilgili yaptığı açıklamada “Bu projede, yerleştirildiği kemiğin rijitliğine mümkün olabildiğince yaklaştırılmış poroz yapılı bir implant tasarım probleminin topoloji optimizasyon yöntemi kullanılarak çözülmesinde karşılaşılan güçlükleri giderecek bir yöntem geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu proje sonucunda, ülkemizin özgün biyomedikal ürünler tasarlama ve üretme alanındaki eksikliğini önemli ölçüde dolduracak bilgi birikiminin elde edilmesi de amaçlanmaktadır” dedi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Dr. Öğr Üyesi Ömer Faruk Karataş “Ülkemizde de toplam nüfus içerisinde (aynı zamanda erkeklerde) en sık görülen 8. kanser çeşidi olan larenks kanserinin insidansı son 10 yıl içerisinde aynı sekilde çok fazla değişiklik göstermeden 100.000'de 10 civarında seyretmiştir. Son dönemlerde larenks kanserinin tanı ve tedavisinde önemli gelişmeler olmasına rağmen hala kanser nedenli ölümlerin dikkate deger sebeplerinden birisidir ve özellikle ileri larenks kanseri vakalarına karşı yeni tedavi yaklaşımlarının geliştirilmesine acil bir ihtiyaç vardır. Bu proje ile elde edilen veriler larenks kanserinin oluşumu ve gelişimi ile ilgili önemli bilgiler sunacaktır. Bu durum başta larenks kanseri olmak üzere diger kanserlerin de tanısı adına önemli bulgular ortaya koyacaktır.” dedi.

ETÜ olarak bilim ve teknoloji alanlarında etkin çalışmalar yaparak, ulusal ve uluslararası arenada söz sahibi olunacağının altını çizen ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, kabul edilen bu projelerin gelecek dönemde gösterilecek başarıların birer habercisi olduğunu ifade ederek, “Projeleri desteklenen akademisyenlerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dilerim.” ifadelerini sözlerine ekledi.