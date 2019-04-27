Projelerini sergilediler

Erzurum'da proje tabanlı eğitim veren Özel Bilge Koleji öğrencilerinin yıl boyunca oluşturdukları projeler, MNG AVM'de yapılan özel sergi sayesinde bilim meraklılarıyla buluştu.

Kurulduğu günden bu yana TÜBİTAK tarafından düzenlenen proje yarışmalarında Erzurum'u başarıyla temsil eden ve öğrencilerini bilimsel eğitim geleneğine uygun olarak yetiştiren Özel Bilge Koleji, 2018-2019 eğitim öğretim döneminde de bu geleneğini sürdürdü.

TÜBİTAK Liselerarası Proje Yarışmasına 53, Ortaokullar arası Proje Yarışmasına 23 proje ile katılan, altı proje ile Erzurum Finallerine, bir proje ile de Türkiye Finallerine davet edilen Özel Bilge Koleji, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde böylesi bir başarı gösteren tek özel okul olma başarısını gösterdi.

Özel Bilge Koleji öğrencileri tarafından hazırlanan 76 projenin sergisi Erzurum MNG AVM'de yapıldı.

Protokol, öğrenciler, veliler ve bilim meraklılarının katılımıyla gerçekleşen sergi büyük beğeni topladı.

Açılışta bir konuşma yapan Özel Bilge Koleji Kurucu Müdürü Abdullah Samancı, "2018- 2019 bilim projelerimizi sergiliyoruz. Hazırladığımız projeler TUBİTAK'a sunuldu ve 6 tanesi bölge sergisinde sergilenme hakkı kazandı. Bir projemiz bölge 1.si oldu. Türkiye finallerinde Erzurum'umuzu temsil etti. Özel Bilge Koleji, bu ülkenin geleceğini bilimsel üretimle olacağının farkında olan ve buna göre eğitim programlarını oluşturan bir okul, onun için öğrencilerimizi eğitim sisteminin temeline alarak bir felsefe ediniyoruz. Çocuklarımızı bilime, bilimsel çalışmalara, TÜBİTAK çalışmalarına yönlendiriyoruz” dedi.

Öğrencilerin bu konuda ciddi başarılara sahip olduğunu, yoğun çalışmalarından dolayı öğrencilerini tebrik ettiğini dile getiren Samancı, “53 tane lisede, 23 tane orta okulda bilim projeleri hazırlandı. Sergimizde bunlar mevcut. 6 projemizle TÜBİTAK onayını alarak, Bilimsel Eser niteliği taşıyor diye Bölge sergisine davet edildi. Sergide bütün eserlere yer vermemizin sebebi çocukların yıl boyunca yaptıkları çalışmaları göstermek ve emeklerinin karşılığı olarak onlara bir platform hazırlamak. Biz inanıyoruz ki bugün burada minicik fikirle, yarın ülkenin bütün kaderini değiştirecek kocaman fikirler olacak” diyerek “Geleceği inşa edebilen ülkeler proje ve bilimde yarışan ülkeler olacaktır.” sözleriyle konuşmasını noktaladı.