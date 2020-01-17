PRP tedavisi ile birçok probleme son

Turan Uslu, PRP tedavisi hakkında bilgi verdi.

Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Uzmanı Profesör Turan Uslu, “PRP, (Platelet Rich Plasma) platelet (trombosit, kan pulcuğu) yönünden zenginleştirilmiş plazma uygulaması adı verilen tedavi yönteminin kısaltılmış ismidir. Bu uygulama bir kişiden alınan küçük miktardaki kanın özel bir tüpe konularak santrifüj işlemine tabi tutulduktan sonra bileşenlerine ayrıştırılması ve elde edilen az miktardaki "platelet yönünden zenginleştirilmiş plazma"nın (PRP), yine aynı kişiye enjeksiyon yoluyla geri verilmesini temel alır. Hastanın 10 cc kanı alınır. Kan hücreleri ve plazmanın ayrıştırılması için özel tüplere konulur. Ardından özel bir makine ile santrifüj yapılır, kanın eritrositler ve lökositleri, trombositleri ve plazması ayrıştırılır. Tüpün en altında eritrositler, hemen üzerinde çizgi şeklinde lökositler, onun üzerinde trombositten zengin plazma (PRP) ve trombositten fakir plazma, en üstte de hiçbir kan hücresi içermeyen plazma oluşur. 10 cc kandan yaklaşık 3-4 cc kadar trombositten zengin plazma elde edilir” dedi.

Bu tedavinin uygulandığı hastaların, genç ve orta ve ileri yaşta olabildiğini ifade eden Uslu, “Ancak PRP ile ilgili çalışmaların çoğu genç aktif hastaları yani profesyonel sporcuları kapsamaktadır. PRP tedavisi genç ve orta yaş grubu hastalarda daha etkilidir. İleri yaş hastalarda kıkırdak sağlığı iyi ise PRP'nin etkinliği artar. Tedavi edilecek bölgeye göre 1-3 ml kadar, bir kez ya da belli aralıklarla 2-3 kez enjeksiyon yöntemi ile uygulanır. Bazen trombositten zengin plazma ile trombositten zengin olmayan plazma karıştırılabilir. Omuz eklemi (rotator cuff) yaralanmaları, Tenisçi dirseği (lateral epikondilit), golfçu dirseği (medial epikondilit), Topuk dikeni (epin calcanei), ve plantar fasciitis (topuk ağrısı), Kas problemleri (kas yırtıkları, zorlanmalar), Diz bağ zorlanmaları, Dejeneratif eklem hastalıkları (diz, kalça, omuz, ayak bileği kireçlenmeleri), Patellar tendinit, Ayak bileği burkulmaları, Aşil tendon yaralanmaları, Menüsküs yırtıklarında PRP tedavisi uygulanır” açıklamalarında bulundu.