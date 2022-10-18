İhlas Haber Ajansı

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Psikiyatri hastaları yaptıkları eserleri sergiledi

Erzurum Şehir Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Hastaları el sanatları sergisi açtı.

Sergide, psikiyatri hastalarının birbirinden güzel eserleri dikkat çekti.


Toplum Ruh Sağlığı Merkezi hastalarının, hastanenin H bloğunda açtığı sergide psikiyatri hastalarının el sanatları ile yaptığı resim, ahşap boyama ve el örmeleri gibi birçok ürün yer aldı. Sergiye Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar ve sağlık çalışanları katıldı.

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