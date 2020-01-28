İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

PTSO'dan Elazığ ve Malatya'ya kardeş eli

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası (PTSO) tarafından Elazığ ve Malatya’da deprem den etkilenen ihtiyaç sahiplerine temel ihtiyaç malzemesi gönderildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası (PTSO) tarafından Elazığ ve Malatya'da deprem den etkilenen ihtiyaç sahiplerine temel ihtiyaç malzemesi gönderildi.


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde Pasinler TSO tarafından başlatılan yardım kampanyasında içerisinde yer alan gıda malzemeleri ısıtıcı, giyim malzemesi ve battaniyeler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması üzere yola çıktı.


‘Kardeşlerimizin Yanındayız' sloganı ile yola çıkan yardım malzemelerini inceleyen PTSO Başkanı Aydın Taşbaşı, depremden zarar gören hemşerilerinin yaralarının sarılması noktasında Pasinler TSO olarak seferber olduklarını söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.