Putra Malezya Üniversitesi ile Yurt Dışı Ortak Diploma programı imza töreni düzenlendi

Atatürk Üniversitesi ile Putra Malezya Üniversitesi (PMU) arasında ikili iş birliği kapsamında 2017 yılında çalışmaları başlatılan ve Temmuz 2019'da Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından uygun görülen Elektrik Elektronik, Gıda, Endüstri, Kimya Mühendisliği ve Biyoloji alanlarında Yurt Dışı Ortak Diploma Programı imza töreni düzenlendi.

İmza töreni için Atatürk Üniversitesine gelen Putra Malezya Üniversitesi heyeti Rektör Çomaklı ile bir araya gelerek Yurt Dışı Ortak Diploma Programı hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile ile Putra Malezya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Datin Paduka Aini Ideris tarafından gerçekleştirilen imza töreninde, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcıları, Malezya üniversiteleri iletişim sorumlusu öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Ertuğrul, Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Taşkın Öztaş, Putra Malezya Üniversitesi Lisansüstü Eğitimden Sorumlu Dekan Prof. Dr. Rabiah Yunus ve beraberinde 19 öğrenci ile 7 akademisyen hazır bulundu.

Törende, iki üniversite arasında başlatılan Ortak Diploma Programının her iki üniversite ile ülkeye akademik ve kültürel açıdan önemli kazanımlar sağlayacağı belirtildi.

Erzurum'da bir kampus açılması planlanıyor

Putra Malezya Üniversitesi Rektörü Prof. Ideris Putra, iki ülke arsındaki bağın güçlenmesi, eğitim faaliyetlerinin güçlenmesi ve gerçekleştirilen anlaşmaların daha hızlı hayata geçmesi amacıyla Malezya Üniversitesinin Erzurum'da bir kampus açmayı planladığını ifade etti.

Putra Malezya Üniversitesi ile kardeş üniversite olduklarını söyleyen Rektör Çomaklı, kendisinin de birtakım anlaşma ve incelemelerde bulunmak üzere Putra Malezya Üniversitesine gittiğini belirterek, dünya üniversiteleriyle gerçekleştirilen protokollerin önemine değindi. Her iki üniversitenin geçmiş yöneticilerinin yine bugün olduğu gibi sık sık bir araya geldiğini söyleyen Çomaklı, geçmişten günümüze gelen bu kardeşlik bağının güçlenerek devam ettiğini vurguladı.

İmza törenini ardından Erzurum Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden Putra Malezya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Datin Paduka Aini Ideris'e ziyaretinde Rektör Çomaklı refakat etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile makamında bir araya gelen Rektör Çomaklı ve Rektör Ideris burada bir süre sohbet ederek, Putra Malezya Üniversitesinin Erzurum'da açmayı planladıkları kampüs hakkında konuştular.

Rektör Çomaklı ve Başkan Sekmen, Erzurum'a uluslararası açıdan fayda sağlayacak kampüsün açılması için kurum olarak destek vermekten memnuniyet duyacaklarını söylediler.