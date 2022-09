Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Yakutiye Belediyesi'nin işbirliğiyle düzenlenen 2. Geleneksel Rahvan At Yarışları nefes kesti.

Umudum Köyü Rahvan At Yarış Tesislerinde yapılan yarışlara ilgi oldukça yoğun oldu. Yarış öncesinde düzenlenen törende Erzurum Bar ekibi ve Mehteran takımı gösteri yaptı. Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, ilçe belediye başkanları, STK başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, burada yaptığı konuşmada, “Malumunuz üzere insanoğlunun en kadim ve en sadık dostu olan at, insanlık tarihinde ilk olarak Türkler tarafından ehlîleştirilmiş ve süreç içerisinde sosyal hayatın merkezine oturtmuşlardır. Tarihin ta ilk dönemlerinden beri Savaş hazırlığında, bayramlarda, düğünlerde ve daha nice kutlamalarda at yarışları önemli bir yer tutuyordu. Bu yüzden Kaşgarlı Mahmut Divan-ü Lugati't-Türk'te “At Türkün kanadıdır” diyerek bunu en güzel biçimde ifade etmiştir. Çok eski bir ırk olan rahvan atlar, Orta Asya'dan Anadolu'ya göç eden Türklerle birlikte gelen gerçek Türk atlarıdır. Orta asyadan göç hareketleriyle anadoluya gelen rahvan atlar Selçuklu ve Osmanlılarca da korunarak günümüze kadar ulaşmıştır. Bu atlarla yapılan yarışlar düğün ve panayırların en gözde faaliyetlerinden biri haline gelmiş ve bu sayede asırlık bir gelenek günümüze kadar taşınmıştır" şeklinde konuştu.

"Ata sporumuzu yaşatmak için bu tesisi yaptık"

Rahvan at geleneğinin Erzurum'un bir çok köyünde de asırlardır yaşatılarak günümüze kadar geldiğini söyleyen Bakan Uçar, “Bizler de Yakutiye belediyesi olarak bu ata sporumuzu yaşatmak ve gelecek nesillere ulaştırmak amacıyla böyle bir tesisi yaparak geçen yıl hizmete açtık ve ilk yarışları da geçen yıl büyük bir coşku ile gerçekleştirdik. Yapımını tamamen kendi imkanlarımızla tamamladığımız tesislerimiz çok şükür ülkemizin bu alandaki en iyi tesislerinden biri olarak sporseverlerimizin hizmetine sunuldu. Şunu kesinlikle belirtmeliyim ki sizin gibi vatansever, her zaman milli ve manevi değerlerine sahip çıkan hemşerilerimiz için bu yaptıklarımız azdır. Sizlere ve diğer hemşerilerimize daha fazla hizmet götürmek için canla başla çalışacağız. Allah nasip ederse görev süremiz boyunca tüm teşkilatlarımızla el ele vererek Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bizlere çizdiği 2023 hedeflerine ulaşmak için hızla koşacak daha büyük hizmetleri siz saygıdeğer hemşerilerimizin hizmetine sunmaya gayret edeceğiz. Bu yıl ki Rahvan at yarışlarını Erzurum Büyükşehir Belediyemiz ve Yakutiye belediyemiz ortaklaşa düzenlemektedirler. Ben katkı ve desteklerinden dolayı Büyükşehir başkanımız, Hizmet kervanımızın lokomotifi sayın Mehmet Sekmen abimize ve ekibine teşekkür ediyorum. Bu gün burada toplam 11 kategoride koşu yapılacaktır” açıklamasını yaptı.

Yarışma öncesi alanda hayvan ambulansı da bulundu. Nefes kesen yarışlar sonunda kategorilerinden dereceye giren yarışmacılara ödül verildi.