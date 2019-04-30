Rakipler ciriti bırakıp bar oynadı

Erzurum'da oynanan cirit müsabakasının devre arasında rakipler davul zurna eşliğinde omuz omuza halay çekti.

Erzurum'da Çayırtepe-Yarımca Atlı Spor Kulübü arasında oynanan cirit müsabakasının devre arasında her iki takımın sporcuları davul zurna eşliğinde halay çekip gönüllerince eğlendi. Seyirciler ise o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

Devre arası bittikten sonra ise cirit müsabakası kıyasıya devam etti. Sporcular sporun kavga değil dostluk içerisinde geçmesi gerektiğini söyledi.