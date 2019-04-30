İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Rakipler ciriti bırakıp bar oynadı

Erzurum’da oynanan cirit müsabakasının devre arasında rakipler davul zurna eşliğinde omuz omuza halay çekti.

Erzurum'da oynanan cirit müsabakasının devre arasında rakipler davul zurna eşliğinde omuz omuza halay çekti.


Erzurum'da Çayırtepe-Yarımca Atlı Spor Kulübü arasında oynanan cirit müsabakasının devre arasında her iki takımın sporcuları davul zurna eşliğinde halay çekip gönüllerince eğlendi. Seyirciler ise o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.


Devre arası bittikten sonra ise cirit müsabakası kıyasıya devam etti. Sporcular sporun kavga değil dostluk içerisinde geçmesi gerektiğini söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.