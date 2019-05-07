Ramazan ayında ağız bakımına dikkat

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte her sene olduğu gibi merak edilen konular arasında Ramazan ayında ağız bakımın önemi olduğunu dikkat çeken Diş Hekimi Denizhan Uzunpınar, “Oruç tutarken diş fırçalanır mı? Ağız bakımı nasıl yapılmalı? Dişler oruçlu iken daha çabuk çürür mü? Ağız kokusunu engellemek için ne yapılmalı?” konularında önemli açıklamalarda bulundu

Ramazan ayı geldiğinde ağız ve diş sağlığının da oldukça önemli olduğunu belirten Diş Hekimi Denizhan Uzunpınar, şunları söyledi;

“İlk yapılması gereken, dişlerinizde çürüme veya başka sorunlar var ise hekiminize görünmek ve ilgili dişleri tedavi ettirmek olmalıdır. Ağız ve diş sağlığı toplum içerisinde sosyal olarak en önemli unsurlar arasındadır. Ramazan ayında oruçlu iken diş fırçalamak riskli olduğundan oruç tutmaya niyetlenmeden önce dişlerinizi az macun ile fırçalamanız size daha iyi gelecektir. Normalde önerilen macun miktarı nohut büyüklüğünde iken, ramazan ayında yarısı kadar kullanmanız yeterli olacaktır. Diş fırçalama esnasında doğru diş fırçalama yaparsanız az miktarda macun kimyasal temizleme için ideal. Çünkü diş macunları su tüketimini arttırır ve fazla miktarda kullanırsanız oruçlu iken su ihtiyacınız artar.

Dişlerin çabuk çürümesi sorusuna gelecek olursak, dişler oruçlu iken daha çabuk çürür diye bir yayın olmamakla beraber, daha yavaş çürür de diyemeyiz. Siz uygun diyetler ile beslenmenizi sağlarsanız dişleriniz zaten sağlıklı kalacaktır. Şekerli veya tatlandırıcı bulunan içecekler, kızarmış veya kızartma olan yemekler, hamurlu gıdalar, şekerli çay gibi yiyecek ve içecekler tüketilmemelidir.

Ramazan ayında genel olarak yapılan hatalar yanlış beslenme ve kötü ağız bakımı. Bunun önüne geçmek için Ramazan ayında özellikle, normalden daha fazla su tüketmek gerekir. Su tüketimi ağız ortamını nötralize edeceğinden oruç-iftar arasında ağız ortamında negatif sonuçlar gelişmez.

Ağız kokusunu da bir o kadar engelleyebilirsiniz. Eğer yukarıdaki tavsiyeleri yerine getirirseniz ramazan ayında toplum içerisinde rahatsızlık verecek ağız kokusu şikayetiniz de olmayacaktır.”