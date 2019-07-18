İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ramazan Karataş'ın baba acısı

Karataş Medya sahibi Gazeteci Ramazan Karataş, baba acısı yaşadı.


Karataş'ın hastanede bir süredir tedavi gören babası Hacı Ali Karataş (64), dün akşam saatlerinde aniden fenalaşması sebebiyle alındığı yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.


Hacı Ali Karataş'ın cenazesi bugün Narmanlı Camii'nde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Abdurrahmangazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Cenaze namazına yakınları, basın mensupları, siyasi parti ve STK temsilcileri katıldı.


Karataş, İş'te Erzurum Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ömer Karataş'ın da amcasıydı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.