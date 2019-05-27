Ramazan seyyahları Oltu'da çocukları eğlendirdi

Erzurum Büyükşehir Belediyesince Oltu'da İftar yemeği düzenlendi.

Efkan Ala Kültür merkezinde düzenlenen yemek programında katılımcılar salona sığmadı. Yemeğin ardından Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında ilçeleri turan çıkan Ramazan Seyyahları, Oltu'da çocukları eğlendirdiler.

Erzurum'un ilçelerini tek tek dolaşan ve çeşitli programlar yapan Ramazan Seyyahları, Oltulu çocukları doyasıya eğlendirdi.

Erzurum'un usta tiyatro sanatçıları Oktay Parlar, Bilal Tavlak ve Şerif Avcı, Oltu Efkan Ala Kültür Merkezi bahçesinde iftar sonrası program düzenlediler. Programda çocuklar kadar, büyükleri de eğlendi. Oltu'da kahkahalarla eşlik ettiği gösteriler, gece yarısına kadar devam ederken, Ramazan ayı sonuna kadar ilçe turlarının da tamamlanmış olacağı bildirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ilçelerde düzenledikleri Ramazan etkinliklerinin, Ramazan kültürünü yaşatma amacı taşıdığını belirterek, “İlçelerimizden aldığımız geri dönüşümler, etkinliklerimizin büyük ilgi gördüğünü gösteriyor” diye konuştu.

Erzurum Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği İftar yemeğine Oltu Kaymakamı Şenol Turan Oltu Ak Parti Oltu İlçe Başkanı A.Eftal Gülcü ile yönetim kurulu üyeleri MHP Oltu İlçe Başkanı, Mehmet Coşkun ve yönetim kurulu üyeleri Oltu Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Hatice Korkmaz, Narman Kadın Kolları Başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra yaklaşık bin kişi katıldı.

Programda Erzurum'un yükselen sesi Volkan Söğüt ve piyanist Tekin ile çocuklar doyasıya eğlendiler.