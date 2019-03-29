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Ravza bebek prömiyerde sahneye çıktı

Yönetmen çiftin 1,5 yaşındaki bebekleri prömiyerde sahneye çıktı.


Dünya Tiyatro Gününde yönetmen Emrah Çılgı ve yönetmen yardımcısı eşi Gonca Çılgı'nın bebekleri Ravza Ilgın Çılgı, sahnede bu özel günü kutladı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Moliere'nin Cimri oyunu sahneledi ve Ravza bebek prömiyerde sahneye çıktı. Ravza bebek, 2 ay önce turne otobüsünde tiyatro ekibinin şarkısıyla uyumaya çalışırken haberlere yansımıştı.


Öte yandan Dünya Tiyatrolar Günü münasebetiyle sahnelenen oyunda salon tıklım tıklım doldu.

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