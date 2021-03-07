Recep Tayyip Erdoğan sevgisi adını Palandöken'e yazdırdı

AK Parti Palandöken İlçe Teşkilatı, Recep Tayyip Erdoğan sevgisini Palandöken'e yazdı.

AK Parti Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye'ye yapılmış saygısızlığa sessiz kalmadı. Başkan Ömeroğlu, teşkilat mensupları ile birlikte Palandöken Dağı'nın eteklerine "Love Erdoğan" yazdı. Teşkilat üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilen organizasyonda bir konuşma yapan Ömeroğlu, “Düşünceyi karartan terör örgütü destekleyicileri yapmış oldukları girişimle bir kere daha direncimizi kırma girişiminde bulunmuştur. Fakat bizim topluluğumuz başka toplumların gıpta edeceği bir olgunluk seviyesindedir. Dün sahip çıktığımız değerlerimize bağlılığımız kuvvetlenerek devam etmektedir. Palandöken'den New York'a, Londra'ya, Paris'e, Pekin'e, Moskova'ya mesajımız var: Erdoğan sevgisi bizim gönlümüzde, Erdoğan sevgisi bizim kalbimizde, Erdoğan sevgisi bizim başımızın üstünde! Buradan Cumhurbaşkanımıza selamlarımızı iletiyoruz.'' dedi.