Recep Uçar: ”Bu ligin en zor deplasmanından 3 puan aldık”

Bu ligin en zor deplasmanından 3 puan aldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum” dedi.

TFF 1. Lig'in beşinci haftasında deplasmanda BB Erzurumspor'u 2-0 mağlup eden Ümraniyespor'da Teknik Direktör Recep Uçar maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Uçar, ligin en zor deplasmanından 3 puan aldıklarını ifade ederek, “Beşinci maçımızda galip gelerek bize bu sevinci yaşatan oyuncu arkadaşlarımıza tebrik ediyorum. Erzurum takımı evinde iyi oyunlar ortaya koyuyordu. Amacımız rakibin geriden oyun kurmalarını engellemekti. İlk yarıda başarılı olduk. Bizim adımıza sıkıntılı olan kısım top bizdeyken rakibin üçüncü bölgesine taşıyamamak oldu. İkinci yarıya golle girmemiz opsiyon oldu. İkinci yarıda topa sahip olmak istediysek de oyunu daha geride kabullendik maalesef. 2-0 kazanmasını bildik. Rakibin 3 tane topu direkten döndü bizim için bu kısmet. Bu ligin en zor deplasmanından 3 puan aldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum” dedi.