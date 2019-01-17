Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısının 12.si Erzurum'da gerçekleştirildi

Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı Erzurum'da gerçekleştirildi.

Programın açılışında konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Hisarcıkloğlu, "Reel sektörün ve özellikle de KOBİ'lerin finansmana ulaşma ihtiyacının açık tutulması, özellikle bu dönemde hayati önem taşımaktadır." dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bankaların reel sektörün dertlerini dinlemek için sahaya indiğini belirterek, (TOBB) ve (TBB) Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı kapsamında bankaların genel müdürlerinin reel sektör temsicileri ile bir araya gelip dertleri ilk elden dinlediğine işaret etti. Başkan Hisarcıklıoğlu, bu toplantılarla reel sektör ve finans sektörünün birbirini daha iyi anlayıp ortak çözüm geliştireceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu sıkıntılı süreci, birlikte atlatacağız. Reel sektörün ve özellikle de KOBİ'lerin finansmana ulaşma ihtiyacının açık tutulması, özellikle bu dönemde hayati önem taşımakta. Son günlerde hep beraber ekonomide olumlu gelişmeleri görüyoruz, Hisarcıklıoğlu, reel sektör ve finans sektörünün el ele vererek Türkiye için beraber var olduğunu belirterek, "Bu tekerlek tümsekte kalmayacak. Tekerlek tümseği çıkarken zorlanır, inerken hızlanır. Bunun inişini, hızla gidişini hep beraber göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

TBB Başkanı Hüseyin Aydın, toplantı için katkıda bulunan herkese teşekkür ederek, "Birbirimizi anlamaya, dinlemeye geldik. Sorunlarımızı hep birlikte çözmeye geldik. Aslında zor günleri de aştık, her şey biraz daha yolunda devam ediyor. İnsanız, eksiğimiz, noksanımız hem reel sektör hem de finans sektörü açısından vardır. Biz sadece kendimiz için iyi olanı değil, ülke için en iyi olanı talep etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantının açılışında ev sahibi sıfatıyla bir konuşma gerçekleştiren Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral ise “Bu toplantı ile bu günlerde ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle bölge ticaretçisi olan bizlerin yaşadığı finans problemlerini direk muhatapları ile tartışarak, çözüm yollarını hep beraber bulacağımıza inanıyorum” dedi.

Başkan Oral, borsa olarak üyelerine yaklaşık olarak 8 milyon TL nefes kredisi kullandırdıklarını ifade ederek sözlerine şöyle devam etti.

“Siz banka yöneticilerinden istirhamım ülkemizin ticari yapısına baktığımız zaman bölgenin bulunduğu konum gereği bölge ticaretçilerimize pozitif ayrımcılık yapmanızdır. Özellikle Ziraat Bankasından Borsa Başkanı olarak bilhassa isteğim pek çok üyemizin iştirak alanı olan özellikle tarım ve hayvancılık konusunda bugün gördüğünüz gibi kışların ağır geçtiği bölgemizde daha fazla destek olmanızdır. Devlet Bankalarının özel bankalara göre daha pozitif olaylara baktığını söyleyebilirim. Aynı pozitifliği özel bankalarımızdan da beklemekteyiz. Genel olarak toplantı boyunca üyelerimizden alacağınız başlıca problemler; limit problemleri, sicil affı uygulanmaması, şubeler arası farklı uygulamalar, kamu ödemelerinin termik olarak kabulü gibi konulardır. Bizim bölge ticaretçisi olarak ticarette yaşadığımız en büyük eksiklik finans yönetimini tam anlamıyla yapamıyor olmamızdır. Bu nedenle özellikle siz banka yöneticilerinden talebimiz ticari müşteri temsilcilerinin finans danışmanlığı konusunda bizlere yardımcı olmalarını sağlamanızdır. Bizlere bu konuda yol gösteren bankacılara ihtiyacımız bulunmaktadır.”

Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme toplantısına, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Şaban Aziz Karamehmetoğlu, Engin Yeşil, Hakan Ülken ile Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, TBB Yönetim Kurulu'nda bulunan Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, Akbank Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan, Vakıflar Bankası Genel Müdür Yardımcısı Metin Recep Zafer, Türk Eximbank Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Çelik, Türk Ekonomi Bankası Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi ile Şekerbank Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Üst katıldı.