Rektör Çakmak Etüt Merkezi Öğretmenlerini Konuk Etti

Dr. Bülent Çakmak, Erzurum'daki üniversite hazırlık kursları ve Etüt Merlkezleri öğretmenleri ile bir araya gelerek ETÜ hakkında bilgilendirmede bulundu.

Yaklaşan üniversite tercih dönemlerinde aday öğrencilere üniversitenin sunmuş olduğu fiziksel ve bilimsel imkanları tanıtmak amacıyla, kampüste gezi programları düzenleyen ETÜ'de, Rektör Bülent Çakmak, fakülte dekanlarıyla birlikte üniversite hazırlık kursları, etüt merkezleri öğretmenlerine ETÜ'nün sunduğu imkanlar hakkında bilgiler verdi.

Rektörlük Senato Salonu'nda düzenlenen bilgilendirme toplantısında Rektör Çakmak, konuklarına ETÜ'nün dijital dönüşüm süreci başta olmak üzere lisans programları, kütüphane, spor ve etkinlik salonları, yemekhane ve yaşam merkezleri ile inovasyon merkezlerinin öğrenciler için sunduğu olanaklardan bahsederek, 2023-2024 yılında ilk öğrencilerini alacak "Mimarlık, Havacılık ve Uzay Mühendisliği ile Acil Yardım ve Afet Bölümleri" hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

Rektörlükte yapılan sunumun ardından misafirlerini kampüste gezdiren Rektör Çakmak, öğretmenlere bu süreçte göstermiş oldukları öz verili çalışmalar için teşekkür ederek başarı dileklerini iletti.