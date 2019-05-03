Rektör Çakmak IDEF 2019'a katıldı

Dr. Bülent Çakmak, IDEF 2019, 14. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'na katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda 30 Nisan-3 Mayıs 2019 tarihleri arasında düzenlenen IDEF 2019 14. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı İstanbul Büyükçekmece de gerçekleşti.

53 ülkeden bin 61 katılımcı firma ve temsilciliğin ürün ve hizmetlerinin sergilendiği fuarda ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, izleyiciliğini yaptığı Yüksek Güçlü Lazer Sistemi (YGLS) projesi kapsamında tasarlanarak Otokar tarafından üretilen zırhlı askeri araca monte edilen 1.2 kilovatlık fiber lazerin sergilendiği standı ziyaret etti.

Rektör Çakmak; Askeri Pil Sanayi (ASPİLSAN), ülkemizde jet uçak motorları üreten TUSAŞ-TEI, FNNS ve Turkish Aerospace tarafından üretilen Göktürk2 uydusunun stantlarını ziyaret ederek bilgi aldı.

Fuarda ayrıca SSB, BMC ve Aselsan arasında Altay tankının seri üretimi için protokol imzalandı.