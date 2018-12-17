Rektör Çakmak'a hayırlı olsun ziyaretleri

Dr. Bülent Çakmak, hayırlı olsun ziyaretlerini makamında kabul etmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Erzurum Teknik Üniversitesine Rektör olarak atanan Prof. Dr. Bülent Çakmak, 10 Aralık Pazartesi günü düzenlenen devir teslim töreninin ardından birçok kamu kurum ve kuruluşunun yöneticilerini ve üniversite rektörlerini kabul etti.

Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun, DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Erzurum Müftüsü Hasan Hüsnü Sula ile beraber Erzurum Teknik Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesinden birçok fakültenin dekanları, akademik ve İdari personeli ağırladı.

Ziyaretçiler, Prof. Dr. Bülent Çakmak'ın, Prof. Dr. Muammer Yaylalı'nın bıraktığı yerden bayrağı devralarak, yeni bir heyecanla ETÜ'yü daha da ileriye götüreceğinden şüphe duymadıklarını dile getirdiler. Prof. Dr. Bülent Çakmak ise ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek ETÜ'nün akademik ve fiziksel altyapısını büyük ölçüde tamamlamış, sadece bölgemizin değil aynı zamanda ülkemizin önemli üniversiteleri arasında olduğunu ifade etti. Ayrıca üniversitemizin, devletimiz, milletimiz ve kentin geleceği için üzerine düşen tüm sorumluluğu yerine getireceğini ve toplumun her kesimiyle kesintisiz iletişim halinde olarak, onların ihtiyaç duyduğu akademik ve bilimsel desteği sunmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.