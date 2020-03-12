Rektör Çakmak'tan 12 Mart mesajı

Dr. Bülent Çakmak, 12 Mart Erzurum'un Düşman İşgalinden Kurtuluşu, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Rektör Çakmak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Ekmeksiz yaşanır, vatansız yaşanmaz ilkesiyle yaşayan ve bu yaşamın ana kaynağı olarak bağımsızlığını gören milletimiz, tarihin kendine yüklediği sorumluluğu çok defa yerine getirmiştir. 12 Mart 1918 güzide şehrimiz Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun yansıra yurdumuzun dört bir yanında bağımsızlık meşalesi ve şanlı bayrağımızın ilelebet dalgalanacağının nişanesi olması nedeniyle de insanlık tarihi için önem arz etmektedir. 12 Mart 1921'de kabul edilen İstiklal Marşımız hakkında Mehmet Akif Ersoy; "Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın" temennisinde bulunmuştur. Hiç şüphesiz bu temenninin ardındaki gerçek, tüm yurtta kurtuluş hasıl olana kadar çekilen acı ve ödenen bedellerdir. Bu duygu ve düşüncelerle 12 Mart Erzurum'un kurtuluşu ve İstiklal Marşımızın kabulünü yürekten kutluyor milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.”