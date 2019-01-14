Rektör Çakmak'tan Erzurum Valisi Okay Memiş'e ziyaret

Dr. Bülent Çakmak ve beraberindeki heyet Erzurum Valiliği görevine atanan Okay Memiş'i makamında ziyaret etti.

Dr. Bülent Çakmak ve Erzurum Teknik Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Tuba Yetim, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın İmzasıyla yayımlanan Valiler Kararnamesiyle Erzurum Valiliğine atanan Okay Memiş'i makamında ziyaret ederek yeni görevleri dolayısıyla tebriklerini ilettiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Okay Memiş, Erzurum Teknik Üniversitesi'nin genel durumu hakkında bilgi aldı.

Karşılıklı görüş alışverişi şeklinde devam eden ve iyi niyet temennileriyle sona eren ziyaretin ardından ETÜ heyeti, Valilik makamından ayrıldı.