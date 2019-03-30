Rektör Çomaklı, Açıköğretim fakültesini ziyaret etti

Dr. Ömer Çomaklı, Açıköğretim Fakültesindeki öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri ile bir araya geldi.

Rektör Çomaklı: “Günümüz toplumunda üretim ve gelişim, bilgi ve teknolojiye dayalı olarak gerçekleştiriliyior. Öğrenme ortamları artık fiziksel mekânlarla sınırlandırılamıyor. Ortaya çıkan bu model ile eğitim almak isteyen bireylere yer ve zamandan bağımsız esnek bir öğrenme ortamı ve öğrenme fırsatları sunuyor.” dedi.

Öğretim sektöründe, her geçen gün öğretilmesi ve öğrenilmesi gereken bilgilerin miktarının arttığına dikkat çeken Çomaklı, buna karşılık, öğretime ayrılan zamanın ve kaynakların giderek azaldığını belirtti. Açık ve uzaktan öğretimin, bu sorunu aşmak için üzerine çalışılması gereken bir öğretim yöntemi olduğunu dile getiren Çomaklı şu ifadeleri kullandı: “Bireylerin gereksinim duydukları bilgilere kolay ve hızlı bir biçimde erişmeleri ve bu bilgileri kullanmaları oldukça önem kazanıyor. Bu açıdan değerlendirildiğinde, bireylerin sürekli, kendi kendilerine ve yaşam boyu öğrenmelerine katkı sağlayan bu eğitim modelinin doğru ve daha etkin bir biçimde yapılandırılması, planlanması ve uygulanması büyük bir önem arz ediyor” şeklinde konuştu.

“Bireyler İçin Öğrenme Fırsatları Çoğalıyor”

Öğrenme ortamlarının artık okullar, üniversiteler, öğrenme merkezleri gibi kurumlarla ve fiziksel mekânlarla sınırlandırılmadığını vurgulayan Çomaklı; yaşanan tüm gelişmeler, eğitimin geleceğinde açıktan ve uzaktan eğitimin büyük bir rol oynayacağını, bu yöntemlerin sürekli olarak gelişeceğini, sunulan içeriklerin daha da zenginleşeceğini ve bireyler için öğrenme fırsatlarının çoğalacağını gösteriyor. Bizler de bu gelişime ayak uydurmak için yoğun bir şekilde çalışıyor, teknolojik gelişmeleri ve yeni eğitim modellerini anında Açıköğretim Fakültemize entegre ediyoruz. Bu vesileyle kısa zamanda önemli mesafeler kat eden fakültemizin yönetim kadrosu başta olmak üzere, akademik ve idari personelini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Toplantı; Açıköğretim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cafer Çelik tarafından yaşanan gelişmeler, projeler, teknikler ve uygulamalar hakkında bilgilendirilen Rektör Çomaklı'nın, bölüm adına öneri, istek ve talepleri dinleyerek ellerinden gelen yardımı yapacaklarını ifade etmesinin ardından sona erdi.