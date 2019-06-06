Rektör Çomaklı: “Araştırma Hastanesi bölgenin sağlık yükünü çekiyor”

Dr. Ömer Çomaklı, Araştırma Hastanesine ziyarette bulundu.

Araştırma Hastanesinin önemli bir misyonu yerine getirdiğini belirten Rektör Çomaklı, bölgenin, ülkemizin ve komşu ülkelerin sağlık anlamında duyduğu ihtiyacın önemli bir kısmını giderdiğinin altını çizdi. Araştırma Hastanesinin teknolojik imkânları ile nitelikli personeli sayesinde bölgenin sağlık yükünü çektiğini aktaran Rektör Çomaklı hastanenin, ülkemizin ihtiyaç duyduğu donanımlı hekim ve sağlık personeli yetiştirmek için okul vazifesi gördüğünü de sözlerine ekledi.

Araştırma Hastanesinin hem halka hizmeti ile hem de verdiği eğitimlerle geleceğin doktorlarını yetişmesinde büyük katkı sağladığı için gurur kaynağı olduğunu ifade eden Çomaklı, bugün her türlü teşhis ve tedavinin üniversitemiz hastanesinde yapılabildiğini, Araştırma Hastanesinin, Sağlık Bakanlığı ve Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ile koordineli olarak çalışmalara devam ederek hastalara şifa dağıttığını belirtti.

Hastane üst yönetimi ve birim yöneticileri ile bir araya gelerek hastane faaliyetleri hakkında bilgi alan Çomaklı, eksiklerin giderilmesi noktasında da fikir alışverişinde bulundu. Yapılan çalışmalardan dolayı Araştırma Hastanesi ailesine teşekkür eden Prof. Dr. Ömer Çomaklı, tüm personelin Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti.