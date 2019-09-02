Rektör Çomaklı, Araştırma Hastanesi'nde incelemede bulundu, hastaları ziyaret etti

Dr. Ömer Çomaklı, fakülte ve birim ziyaretlerini tüm hızıyla sürdürüyor. Bu kapsamda Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde incelemede bulunan Çomaklı, akademisyen, çalışan ve hastalarla bir araya geldi.

Bin 500 yatak kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük hastanelerinden biri olan Araştırma Hastanesinde, çevre il ve ülkelerden şifa bulmak için gelen hastaları ziyaret eden Rektör Çomaklı, hastane hakkındaki sorun ve görüşleri yerinde dinledi.

Daha sonra Organ Nakli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini ziyaret eden Rektör Çomaklı, Merkez Müdürü Prof. Dr. Gürkan Öztürk'ten merkezin çalışmaları ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı. Topluma hizmet noktasında Organ Nakli Merkezinin oldukça önemli bir görev üstlendiğini söyleyen Rektör Çomaklı, Organ Nakli Merkezinin artık dünya çapında bir nakil gerçekleştirmesi gereğinden bahsetti.

Araştırma Hastanesinin farklı birimlerini incelemeye devam eden Rektör Çomaklı, el birliğiyle üniversiteyi bugün bulunduğu noktadan daha ileriye taşımak arzusunda olduklarını söyledi. Atatürk Üniversitesinde yapılan her işin uluslararası gözleme açık olduğunu ifade eden Çomaklı, eksikleri görmek, tespit edilen bu eksiklikleri telafi etmek için birim ziyaretlerini gerçekleştirdiklerini ve bu sayede verimliliğin arttığını belirtti.

Yapılan çalışmalar ile özgünleşmek, millileşmek ve kendi değerlerini üretmek zorunda olduklarını vurgulayan Rektör Çomaklı, yapılan işlerde boş zaman harcamadan ülkenin ideallerine sadık kalarak çalışmalar yapılması gerektiğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Millet olmanın tek bir değeri vardır, o da bir ve bütün olabilmeyi başarmaktır. Toplum öncüsü olan akademisyenler bunu sağlamalı ki, bu da akademisyenlerin toplumsal misyonudur. Ancak bu sayede ülkelerin mutfakları olan üniversitelerden güzel çalışmalar çıkacaktır. Bizler de sizlere destek olmak, önünüzü açmak ve üretkenliği sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Atatürk Üniversitesinin lokomotiflerinden biri olan sağlık alanında dünyada söz sahibi olmamız için çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz.Bundan sonra da gerekli hamleleri yaparak bu hedefe doğru emin adımlarla yürüyeceğiz.”