Rektör Çomaklı, basın mensuplarıyla iftar yemeğinde buluştu

Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum'da görev yapan yerel ve ulusal basın kuruluşu yöneticileri, temsilcileri ve çalışanlarıyla iftar yemeğinde buluştu.

Turizm Fakültesi Uygulama Oteli Uzay Restoranda verilen iftar yemeğine, Dr. Ömer Çomaklı'nın yanı sıra üniversite yönetimi ile basın mensupları ve aileleri katıldı.

İftar yemeğinin ardından bir konuşma gerçekleştiren Rektör Çomaklı, Ramazan ayının bayramına yaklaşıldığı son günlerde, yıllar içinde sağlam bir kurumsallık kazanan ve profesyonel bir zihniyetle çalışan basın mensupları ile bereketli iftar sofrasını paylaşıyor olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Erzurum'un sosyo-kültürel, ekonomik ve stratejik konumuyla olduğu kadar Türk Basını açısından da önemli bir konuma sahip olduğunu aktaran Rektör Çomaklı, Erzurum'un, Envâr-ı Şarkiyye ve Albayrak gazetelerine ev sahipliği yapmasının Türk basını açısından önemli dönüm noktası olduğunu belirtti.

“Muhasır Medeniyetin Garantörü Basındır”

Rektör Çomaklı: “Basınının inandırıcılığı ve saygınlığı işlevlerini yerine getirebilmesi açısından hayati öneme sahiptir. Bu açıdan hakikatin erozyona uğratmadan okuyucuya ve izleyiciye aktarılması, bu mesleğin olmazsa olmazıdır. Basın, saygınlığını elindeki gücü milletin sesini duyurmak ve demokrasinin gelişmesi için kullandığı ölçüde tesis edebilir. Dolayısıyla her daim hakkın ve doğrunun yanında kendini konumlandırmak basın kuruluşlarının ve mensuplarının en büyük görevi olmalıdır.

Muhasır medeniyetin garantörü basındır. Demokrasinin yerelden genele doğru yayıldığı düşünüldüğünde yerel medyanın ne kadar önemli olduğu da görülecektir. Mustafa Kemal Atatürk'ün Fazilet Adaları olarak nitelediği yerel medya, toplumsal ve siyasal yaşamın vazgeçilmez unsurudur. Şehirle basın arasında organik bir bağın olduğu söylemek mümkündür. Bu yüzden de şehrin gelişmişlik düzeyi ile basının sorumluluk düzeyi arasında doğrusal bir ilişki vardır. Bu demektir ki şehirdeki her iyi ya da kötü şeyde basının da payı vardır” şeklinde konuştu.

“Basın Mensuplarımız, İletişim Fakültesinde Mesleki Derslere Katılıyor”

Üniversite olarak basının gücünün ve potansiyelinin farkında olduklarını ifade eden Rektör Çomaklı, bu potansiyelin harekete geçmesi konusunda kendilerini sorumlu hissettiklerini belirtti. Bu bağlamda göreve geldikleri günden itibaren yerel medya ile istişare grupları kurarak, karşılıklı diyaloğu güçlendirecek adımlar attıklarına vurgu yapan Çomaklı sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Özellikle son yıllarda İletişim fakültemizin; gazetecilik, radyo televizyon ve halkla ilişkiler bölümleri gerek stajyer öğrencileri ve gerekse mezunlarıyla yerel medyamızı hem içerik hem de nitelikli iş gücü bağlamında desteklemektedir.

Diğer yandan basınımızın güzide temsilcileri, İletişim Fakültemizde mesleki derslere katılmak suretiyle bilgi ve tecrübelerini paylaşarak öğrencilerimizin mesleki gelişimine katkıda bulunmaktadır. İnanıyorum ki üniversitemiz iş birliğiyle şehrimizin basını daha da güç kazanacak ve köklü tarihine yakışır bir saygınlıkla yoluna devam edecektir. Bu vesileyle; mübarek Ramazan ayının son demlerinde davetimize icabet edip geldiğiniz için bir kez daha teşekkür ediyor, hepimizin bu kutlu ayın feyzinden nasiplenmemizi temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmasının ardından Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin çalışmaları ve faaliyetleri hakkında basın mensuplarına slayt eşliğinde bilgi verdi.