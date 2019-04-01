Rektör Çomaklı, BİRKONFED Erzurum Temsilciliği yöneticileri ile bir araya geldi

Dr. Ömer Çomaklı, üniversite ile sanayi iş birliği çerçevesinde yürüttüğü Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. Her hafta sonu en az bir STK ziyareti gerçekleştiren Rektör Çomaklı'nın bu haftaki durağı, Birleştirici İş Dünyası Konfederasyonu (BİRKONFED) Erzurum Temsilciliği oldu.

BİRKONFED Erzurum Temsilciliğinde gerçekleşen kahvaltı sonrasında Erzurum Temsilcisi Muhammet Zeki Gözeler ve yönetimiyle istişare toplantısında bulunan Rektör Çomaklı, misafirperverliği için M. Zeki Gözeler'e teşekkür etti.

Üniversite-sanayi iş birliğinin, üniversitelerdeki bilimsel potansiyelin, sanayiye aktarılarak ekonomik değere dönüşmesine katkıda bulunma amacı taşıdığına vurgu yapan Rektör Çomaklı, üniversitelerin temel görevinin bir yandan eğitim ve öğretim hizmetleri vermek, diğer yandan da temel ve uygulamalı alanlarda araştırma yapmak olduğunu belirtti.

Rektör Çomaklı: “Erzurum'un Değerlerine Katkıda Bulunmak Adına Çalışmalarımıza Hızla Devam Ediyoruz”

STK ziyaretlerine büyük önem verdiklerini vurgulayan Rektör Çomaklı, BİRKONFED'in iş dünyasında söz sahibi bir kuruluş olduğuna değinerek şunları söyledi: “Hazırladıkları projeler ve hayata geçirdiği çalışmalar ile BİRKONFED Erzurum Temsilciliği şehir için katma değer oluşturuyor. Üniversite olarak bizlerde bu değere katkı sağlama adına STK ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyoruz. Üniversitemiz hem sosyal hem de pozitif bilimler açısından 62 yıllık bir tecrübeye sahip. Bu bilgi ve birikimi sizlere aktarmak bizim görevimiz. Çünkü doğup büyüdüğümüz, suyunu içip ekmeğini yediğimiz bu topraklara borcumuz var. Bu borcu ödemek adına da şehrimiz, bölgemiz ve ülkemizin büyümesi için var gücümüzde çalışmalıyız.”

Konfederasyon olarak yaptıkları çalışmaları anlatan BİRKONFED Erzurum Temsilcisi M. Zeki Gözeler, Atatürk Üniversitesinin şehre kapalı olan kapılarını açtığı ve bilimi halkla buluşturduğu için Rektör Çomaklı'ya teşekkür etti. Özellikle sanayi ve inşaat sektörü üzerine çalışmalar yaptıklarına değinen Başkan Gözeler: “Korku duvarlarını yıkarak, akademisyenlerimizi iş dünyası ile buluşturmak bizler adına oldukça önemliydi. Yürütülen projelerden ve gösterilen gayretten dolayı Dr. Ömer Çomaklı'yı kutluyor, üniversite-sanayi buluşmalarını gerçekleştirdiği için de tebrik ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.