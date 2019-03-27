Rektör Çomaklı: “Bölgesel kalkınmayı bizzat üstleneceğiz”

Dr. Ömer Çomaklı, fakülte ve birim ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda akademik personel ile bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Çomaklı, akademisyenlerin sorunlarını dinledi, çözüm yollarına dair istişarelerde bulundu.

El birliği ile üniversiteyi bugün bulunduğu noktadan daha ileriye taşımak arzusunda olduklarını söyleyen Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesinde yapılan her işin uluslararası gözleme açık olduğunu ifade etti. Eksikleri görmek, tespit edilen bu eksiklikleri telafi etmek için birim ziyaretlerini gerçekleştirdiklerini dile getiren Çomaklı, bu sayede verimliliğin arttığını belirtti.

Yapılan çalışmalar ile özgünleşmek, millileşmek ve kendi değerlerini üretmek zorunda olduklarını vurgulayan Rektör Çomaklı, yapılan işlerde boş zaman harcamadan ülkenin ideallerine sadık kalarak çalışmalar yapılması gerektiğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Millet olmanın tek bir değeri vardır, o da bir ve bütün olabilmeyi başarmaktır. Toplum öncüsü olan akademisyenler bunu sağlamalı ki bu da akademisyenlerin toplumsal misyonudur. Ancak bu sayede ülkelerin mutfakları olan üniversitelerden güzel çalışmalar çıkacaktır. Bizler de sizlere destek olmak, önünüzü açmak ve üretkenliği sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Elimizde motive edici bir projemiz var. “Yeni Nesil Tasarım ve Dönüşüm Projesi” ile bölgesel kalkınmayı bizzat üstleneceğiz” dedi.

“Sağlık bilimlerinin yeniden yapılandırılması çalıştayını düzenledik”

Bu kapsamda 11 arama konferansı düzenlediklerini aktaran Çomaklı, 7. Arama Konferansını “Sağlık Bilimlerinin Yeniden Yapılandırılması” üzerine gerçekleştiğini belirtti. Sektöre dair önemli çıktıların elde edildiğini, bu çıktıların en kısa zamanda hayata geçirileceği mesajını veren Prof. Dr. Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin lokomotiflerinden sağlık alanının, dünyada söz sahibi olması için çalışlarını yürüttüklerini ve bundan sonra da gerekli hamleleri yaparak bu hedefe doğru emin adımlarla yürüyeceklerini söyledi.

Toplantı, üniversite bünyesinde kurulan yeni birimlerin koordinatörleri tarafından yapılan bilgilendirme sunumları ile son buldu.