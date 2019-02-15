Rektör Çomaklı, Erzurum Ticaret Borsasına konuk oldu

Dr. Ömer Çomaklı İle Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, kahvaltıda bir araya geldi.

Tarihi Erzurum Evlerinde gerçekleşen buluşmaya, Dr. Ömer Çomaklı ve yönetimi ile Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Muammer Aydın ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

İki kurum arasında gerçekleştirilen toplantıda üniversite-sanayi ve üniversite-STK iş birliği performansı göz önünde tutularak gelecekte yapılması planlanan konular hakkında yol haritası oluşturuldu.

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral; üniversite, sanayi ve STK iş birliğinin önemine vurgu yaparak, Atatürk Üniversitesi ile Ticaret Borsasının, Erzurum'un kalkınması için el ele vereceğini söyledi.

Oral: “Ata Teknokent'in çalışmaları ve hizmetleri hakkında bilgi edinip, tarım, hayvancılık, seracılık, arıcılık, bitki haritası ve süt işleme gibi konuları ele alıyoruz. Bu konuları muhatapları ile enine boyuna değerlendirip, sonuç odaklı çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Yeni ekonomik sistemin işlemesi yönünde ekonomi ve demokrasi stratejilerinde olumlu sonuçların alınması büyük ölçüde STK'ların iş birliği performansına bağlı. Üniversite, sanayi ve STK'nın iş birliği ile Erzurum için önemli çalışmalar yapmayı hedefliyoruz. Bu vesileyle davetimize icabet ederek bizleri mutlu eden Dr. Ömer Çomaklı ve yönetimine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.

Çomaklı: “Tüm İmkânlarımızı Erzurum'un Kalkınması İçin Seferber Etmiş Durumdayız”

Atatürk Üniversitesi Rektörü Çomaklı ise, Erzurum Ticaret Borsası Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerine misafirperverlikleri için teşekkür ederek memnuniyetini dile getirdi.

Üniversite-sanayi iş birliğinin en önemli örneğinin burada bir araya gelerek gösterildiğini belirten Çomaklı şunları söyledi: “Atatürk Üniversitesinin akademik tecrübesini Erzurum'un gelişmesi ve kalkınması noktasında tüm imkânları sunmuş bulunmaktayız. Bu birikim ve tecrübenin özellikle tarım, hayvancılık ve teknoloji kullanımı noktasında vereceği hizmetleri daha ileri seviyelere taşımak önceliğimizdir. Ekonomi ve demokrasi stratejilerinde olumlu sonuçların alınması büyük ölçüde STK'ların iş birliği performansına bağlıdır. Örgütlü işgücünün azaldığı son 25 yılda, birçok ülkede refah devletinin ve sosyal politikaların sürdürülmesi ve genişletilmesinde STK'ların lobicilik yeteneğinin önemli bir rol oynadığı görülmektedir. Bizde bu yüzden şehrimizi ileri bir seviyeye taşıma noktasında STK'larla birlikte hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz” ifadelerini kullandı.