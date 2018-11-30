Rektör Çomaklı, fakülte incelemelerini sürdürüyor

Dr. Ömer Çomaklı ve yönetimi, fakülte ziyaretlerine devam ediyor.

Üniversitenin tüm birimlerini gezerek yerinde inceleme yapan Rektör Çomaklı, dekanlar ve akademisyenle toplantı yaparak bilgi alışverişinde bulunuyor. Çomaklı ziyaretler kapsamında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde öğretim üyeleriyle bir araya geldi.

Ziyarette fakültenin çalışmalarını yerinde inceleyen Çomaklı, öğrencilerin, eğitim kalitesinin artırılması ve eksikliklerin giderilmesi için yönetim olarak gerekenlerin yapılacağını dile getirdi.

Toplumla Temas Edecek Yüz Bizleriz

Atatürk Üniversitesinde öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda sosyal, kültürel ve bilimsel faaliyetlerin artacağını belirten Rektör Çomaklı, üniversitede yürüyen büyük projelerin olduğunu ve öğretim üyelerinin daima yanlarında olacaklarını söyledi.

Yaklaşık 400 bin öğrencisi olan Türkiye'nin en büyük üniversitelerinden biri olduklarına da değinen Çomaklı, “Üniversite olarak rol model olup topluma yardımcı olmalıyız, birlikte yürümeliyiz çünkü toplumla temas edecek yüz bizleriz. Hocalarımızın bilgisini ne kadar topluma aktarıp değere dönüştürebilirsek o kadar başarılı olacağımızı düşünüyorum” dedi.