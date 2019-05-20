Rektör Çomaklı: “Fakülte ve yüksek okullarımız ilçelere hareketlilik katıyor”

Dr. Ömer Çomaklı'yı makamında ziyaret etti.

Erzurum'un en büyük ilçelerinden biri olan Oltu'da Atatürk Üniversitesinin de iki fakültesi bulunduğuna dikkat çekerek sözlerine başlayan Rektör Çomaklı bu fakültelerin, ilçenin gelişmesine ve ilerlemesine yönelik önemli çalışmalar yaptığını belirtti.

Oltu Yer Bilimleri Fakültesi ile yer bilimleri alanında bilimsel ve teknolojik araştırmalar yapmak ve yenilikçi, girişimci ve lider yer bilimci mühendisler yetiştirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Rektör Çomaklı, hem doğal kaynakların tespit edilerek verimli bir şekilde kullanıldığını hem de doğal felaketlerle etkili mücadele konularında en üst seviyede katkı sağlayacak projelerin geliştirildiğini ifade etti.

İlçede bulunan diğer birimlerden birinin de Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi olduğunu aktaran Prof. Dr. Çomaklı, bankacılık, sosyal hizmet ve işletme gibi disiplin alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde hizmet verebilecek donanıma sahip önder nitelikte elemanlar yetiştirmeyi hedefleyen bir fakülte olduğunu dile getirdi.

Bilimsel çalışmaların yanında toplumla olan bağın güçlendirilmesi adına ilçelere ziyaretler gerçekleştirdiğine değinen Rektör Çomaklı, kaymakamlıklar, belediye başkanları ve diğer tüm paydaşları ile iletişimi daima diri tuttuklarını söyledi ve bu vesileyle ziyaretlerinden dolayı Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı'ya ve Oltulular Derneği Başkanı Hakan Demir'e teşekkür etti.

Atatürk Üniversitesinin varlığının Oltu için oldukça önemli olduğunu belirten Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, yeni süreçte sık sık bir araya gelerek şehrin ortak paydasında buluşacaklarını ve üniversite-belediye iş birliğini çok önemsediklerini işaret ederek misafirperverliğinden dolayı Rektör Çomaklı'ya teşekkür etti.

Oltulular Derneği Başkanı Hakan Demir ise Rektör Çomaklı'yı Oltu'ya davet ederek kendilerini ilçelerinde ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını dile getirdi.