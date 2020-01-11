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Rektör Çomaklı, gazetecilerle yemekte buluştu

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Ömer Çomaklı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla yemekte buluştu.


Turizm Fakültesi Uygulama Oteli'nde düzenlenen yemeğe Dr. Ömer Çomaklı, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı (DAGC) Feridun Fazıl Özsoy ve çok sayıda gazeteci katıldı.


Yemekte konuşma yapan Rektör Çomaklı, gazetecilik mesleğinin kimi zaman takdir edildiğini kimi zaman ise günah keçisi ilan edildiğini söyledi.


Çomaklı, “Günümüzde teknolojik ve dijital değişimin en etkili mecralarından olan gazetecilik önemini kaybetmeden düşünsel ve görsel dünyamızı etkilemeye devam ediyor. Çalışan Gazeteciler Günü 59 yıldır kutlanmaktadır. Günümüzde özgür ve özerk medyanın yaptırım gücü, moral ve motivasyon becerisi, yönlendirici, sakinleştirici ya da harekete geçirici etkisi son derece ciddi bir boyuttadır. Emeğinin karşılığını alabilen, basın ahlakına sahip idealist gazeteci ve medya çalışanlarına, bugünün önemini hissettiğimizi ifade etmek amacıyla Erzurum basınımızın değerli mensuplarıyla bir araya geldik. Değerli konuklarımıza teşriflerinden dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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