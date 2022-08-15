Rektör Çomaklı, hafta sonu mesaisini üniversitede değerlendirdi

Bu çerçevesinde hafta sonu mesaisini birim ziyaretlerine ayıran Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Ziraat Fakültesi Laboratuvarlarının yenilenme sürecinde yapılan çalışmaları yerinde değerlendirdi. Sonrasında ise Gıda Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi, yapım aşamasında olan Gençlik Merkezi ve lojmanlar ile asfalt çalışmaları hakkında yetkililerle görüştü.

İlk Ziyaret, Ziraat Fakültesi Laboratuvarlarına Oldu

İlk olarak Ziraat Fakültesini ziyaret eden Rektör Çomaklı'ya, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Keskin refakat ederken, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Önder Çalmaşur ise fakültede gerçekleştirilen yenilikler hakkında bilgi verdi. Fiziki imkanlarını geliştirilen ve son teknolojik cihazlarla donatılan Ziraat Fakültesi Laboratuvarlarını inceleyen Rektör Çomaklı, laboratuvarların Atatürk Üniversitesinin değerli öğrencilerine layık olarak dizayn edildiğini söyledi.

“Ziraat ve Veteriner Fakülteleri Bölge Üreticisini Daima Destekleyecek”

Gıda Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi (GUHAM) bünyesindeki koyunculuk ile büyükbaş hayvan çiftliğini de ziyaret eden Rektör Çomaklı, Merkez Müdürü Prof. Dr. Bahri Bayram eşliğinde çiftlikleri gezdi. Atatürk Üniversitesinin hayvancılığın önde gelen şehirlerinden biri olan Erzurum'a önemli katkılar verdiğini belirten Rektör Çomaklı, Ziraat ve Veteriner Fakültelerinin bilimsel yöntemlerle bölge üreticisini daima destekleyeceğine vurgu yaptı.

Gençlik Merkezinde Sona Yaklaşıldı

Yapım aşamasında sona gelinen Gençlik Merkezinde de incelemelerde bulunan Prof. Dr. Çomaklı, doğunun en büyük gençlik merkezinin Atatürk Üniversitesi öğrencilerine armağan edecek olmaktan dolayı oldukça mutlu olduklarını söyledi. Gençlik merkezinin 2022-2023 eğitim-öğretim yılına hazır hale getirilmesi için büyük çaba sarf eden Rektör Çomaklı, merkez hakkındaki her çalışmayı detaylı bir şekilde inceleyip bilgi aldı.

Üniversite genelinde devam eden asfalt çalışmalarını da yerinde gözlemleyen Rektör Çomaklı, yeni akademik döneme yetiştirilmesi hedeflenen çalışmalarla Atatürk Üniversitesine gelen öğrencilerin hem bilimsel çalışmalarını hem de sosyal aktivitelerini daha modern imkanlar eşliğinde yapabileceklerini belirterek, mutlu bir kampüs ortamı oluşturmak için çalışmaların süreceğini ifade etti.